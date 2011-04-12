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Yaşam

BAŞKONSOLOS TATLISES'İ ZİYARET ETTİ MÜNİH (A.A)

12 Nisan 2011 20:08

-BAŞKONSOLOS TATLISES'İ ZİYARET ETTİ MÜNİH (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve Münih yakınlarındaki Murnau kasabasında tedavisi süren İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 15 dakika süren ziyaretten fotoğraf çekimine izin verilmedi. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, Başkonsolos, Tatlıses'in doktorlarından tedavi süreci ile ilgili bilgi aldı.  Başkonsolosun Tatlıses'e gereken tüm desteğin verileceğini ifade ettiği ve İbrahim Tatlıses'in kendisine teşekkür ederek, ''İyi ki buraya gelmişim'' dediği bildirildi. Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş'in Tatlıses'e, İran'da diplomat olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen bir diyaloğu aktardığında, Tatlıses'in sevinerek güldüğü öğrenildi. Başkonsolosun Tatlıses'e, İran'da çarşıda alış veriş yaparken İranlı dükkan sahibinin kendisine Türk'müsün diye sorduğunu ve Tatlıses'in de İstanbul diye cevap vermesi üzerine satıcının bu kez, ''İbrahim Tatlıses'i tanıyor musun? Ben onu çok seviyorum. Müziklerini hep dinliyorum'' dediğini aktardığı belirtildi. Öte yandan, İbrahim Tatlıses'in doktorlarının tedavinin umduklarından çok daha iyi sürdüğünü söyledikleri ifade edildi.

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