Başkomiserin parmağını ısırdı, 32 yıl hapsi isteniyor!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın katıldığı bir törende protesto gösterisinde bulundukları için, polisle yaşadıkları arbede sırasında bir başkomiserin parmağını ısıran Ali Ekber Kalender'in yargılamasında, "terör örgütü üyesi olduğu" ileri sürülerek, 32 yıla kadar hapsi istendi.

Başbakan Erdoğan'ın katıldığı bir hastane açılışı sırasında yapılan protesto gösterisinde Başkomiser Turan Çelik'in serçe parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen Ali Ekber Kalender'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan 6 tutuksuz sanığı avukatları Barkın Timtik temsil etti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada Savcı Celal Kara, 6 tutuksuz sanık ile ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı. DHKP/C terör örgütünün 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren "Amerika defol bu vatan bizim, Dev-Genç" adı altında bir kampanya başlattığını belirten Savcı Kara, örgütün alt kollarından olan Gençlik Dernekleri Federasyonu tarafından da "Eğitim harçlarının kaldırılması, parasız eğitim verilmesi" talepleriyle tüm illerde kampanya başlatıldığını ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da bir hastane açılışına geldiği sırada 8 kişilik bir grubun da bu kampanya kapsamında ellerine "Amerika defol bu vatan bizim Halk Cephesi" pankartı taşıdığını anlatan Kara, çeşitli dövizler de taşıyan grubun sloganlar atarak yolu trafiğe kapadığını vurguladı.

Başkomiserin parmağını ısırdı

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba güvenlik güçlerinin müdahale ettiğine dikkat çeken Savcı Kara, müdahale sırasında sanıklardan Ali Ekber Kalender'in Çevik Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Turan Çelik'in serçe parmağını ısırdığını kaydetti. Adli Tıp raporuna göre müşteki başkomiserin yaşamının tehlikeye girmediğini, kemik kırığının hayat fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte olduğunu ifade eden Kara, başkomiserin 15 gün iş göremez raporu aldığını belirtti.

'Kasten yaralama suçundan cezalandırılsın'

Savcı Kara'nın esas hakkındaki görüşünde sanık Ali Ekber Kalender'in "DHKP/C üyesi olmak, Başkomiser Turan Çelik'i kasten yaralamak, terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı gösteriye katılmak" suçlarından 12 yıl 3 aydan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Murat Sur'un "DHKP/C örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, kanuna aykırı gösteriye katılmak ve vahim nitelikte silah bulundurmak" suçlarından 9 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer sanıklar Celal Önkoyun, Müslüm Gönül, Sezgin Dereli ve Sevinç Bozdağ'ın da "DHKP/C örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Avukat Barkın Timtik, savunmasını hazırlamak için süre istedi. Duruşma ertelendi. (Selahattin Günday- DHA)