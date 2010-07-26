Başkomiseri 7 yaşındaki yeğeni vurdu

T24- Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde tatilini geçiren Erzurum Pazaryolu İlçesi Emniyet Amiri 32 yaşındaki Başkomiser Ersam Balım, beylik tabancasıyla oynayan 7 yaşındaki yeğeni Ö.C. tarafından silahın ateş olması sonucu başından vurularak ağır yaralandı.



Olay bugün öğle saatlerinde Şarköy'ün Eskice Köyü’nde meydana geldi. Erzurum Pazaryolu İlçesi Emniyet Amiri 32 yaşındaki Başkomiser Ersam Balım'ın tayini 20 gün önce İstanbul Arnavutköy Polis Okulu'na çıktı. Balım, 15 günlük iznini geçirmek için eşi ve çocuklarıyla Şarköy'ün Eskice Köyü’nde bulunan babasının yazlığına geldi. Tatilini bitiren ve eşyalarını otomobiline koyan Balım, son olarak da beylik tabancasını otomobilin bagajına bıraktı. Bu sırada aracının anahtarını unuttuğunu fark eden Balım, yeniden evin ikinci katına çıktı. Otomobilin yanıda bulunan Balım'ın kız kardeşinin 7 yaşındaki oğlu Ö.C., bagajdaki silahı alarak oynamaya başladı.



Bu sırada evden inen Balım, Ö.C.'nin oynadığı tabancayı elinden almak isterken mermi ağzında olan silah aniden patladı. Tabancadan çıkan kurşun başkomiser Başkomser Balım'ın başına isabet etti. Çevredekilerin yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balım, buradan ambulanla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ambulansa polis ekipleri gelişi esnasında eskort etti. Tekirdağ Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyata alınan Balım'ın başındaki kurşunun çıkarıldı. Balım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



Ağır yaralı Balım hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Tekirdağ Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, “Arkadaşımız izindeyken 7 yaşındaki yeğeni silahıyla oynarken kazayla vuruyor. Şuru açık. Hastanede beyin cerrahı müdahale ediyor. Allah acil şifalar versin. Tedavisi devam ediyor” dedi.