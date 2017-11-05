Basklardan Katalanlara destek

Bilbao kentinde 40 binden fazla kişi, İspanyol hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya almasını protesto etti. Gösteriye Bask Bölgesi'nin bağımsızlığını savunan gruplar, solcu Podemos hareketi ve sendikalar destek verdi.

Yoğun yağmur altında gerçekleşen yürüyüşte "155'inci maddeye hayır. Demokrasi ve tayin hakkı” yazılı bir pankart taşındı. Madrid, Katalonya'nın bağımsızlık ilanı üzerine anayasanın 155'inci maddesini dayanak göstererek bölgenin özerkliğini askıya almıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy bölgede 21 Aralık'ta seçime gidileceğini açıklamıştı. Feshedilen Katalan hükümetten dokuz bakan isyan suçlamasıyla tutuklandı. Belçika'da bulunan Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartıldı.

Bask Milliyetçi Partisi katılmadı

Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan Sortu partisi lideri Arnaldo Otegi, hükümetin Katalonya'ya yaklaşımını eleştirdi. Otegi "Mevcut durumda Baskların, bugün yaptığımız gibi sokaklara çıkması ve bu duruma karşı gelmek için halkçı, demokratik bir duvar örmesi şart” diye konuştu. Birçok ayrılıkçı partinin katıldığı gösteriye özerk bölgenin yönetiminde olan Bask Milliyetçi Partisi resmi olarak katılmadı.

Sortu partisi ETA'nın kapatılan siyasi kanadı Batasuna partisinin yerine kurulmuştu. Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ayrılıkçı ETA örgütü Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. 1959 yılında kurulan örgüt, 829 kişinin ölümünden ve binlerce kişinin yaralanmasından sorumlu tutuluyor. ETA 2011 yılında ateşkes ilan etmiş ve bu yıl silah bırakmaya başlamıştı.

AFP,AP,Reuters/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe