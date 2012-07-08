Baskında akıl sağlığını kaybeden asker gazi sayılmadı!

Kocatepe Karakolu'na 2007 yılında düzenlenen baskınında 8 arkadaşı şehit düşen ve travma sonucu akıl sağlığını kaybeden Rıza Gül, gazi sayılmayıp özürlü maaşı bağlandı. "Devlete daha neyini verecek" diyen ailenin tek isteği ise Rıza'ya da gazi unvanı verilmesi...

PKK'nın saldırdığı karakolda 8 arkadaşı şehit düşen Rıza Gül, girdiği bunalım sonucu akıl sağlığını yitirdi. 3 ayda bir 1000 liralık özürlü maaşı bağlandı. Aile ise yüzde 80 iş kaybı raporu olan genç adamın gazi sayılmasını istiyor. Gazi dernekleri de, "Nasıl ki kolunu kaybeden gazi sayılıyor, aklını kaybeden de sayılmalı" dedi.



Ailesini bile tanımadı



Sabah gazetesinin haberine göre; Iğdırlı Rıza Gül (26), 2006'nın sonunda askere gitti. 2 çocuk babası Gül, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Karakolu'na gönderildi. Fakat karakol, 2007'nin haziran ayında teröristlerin ağır silahlarla saldırısına uğradı. Akşam geç saatlerde başlayan çatışma, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Çatışmada 8 asker şehit düştü, daha fazlası da yaralandı. PKK'lılarla çatışan askerlerden biri de Rıza Gül'dü. O tarihte 20 yaşında olan Gül, çatışmadan yara almadan kurtuldu ancak çok sevdiği silah arkadaşlarını gözlerinin önünde kaybetmenin yol açtığı travmayı bir daha atlatamadı.

Psikolojisi bozulan asker, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Yaklaşık 4 ay süren tedavinin ardından terhis zamanı gelince de ailesine teslim edildi. Ancak artık ailesini bile tanıyamıyordu. Devlet hastanesinde "şizofreni ve akıl sağlığı bozukluğu" tanısı konulan Rıza Gül'e 'yüzde 80 iş kaybı' raporu verildi.

Aralık ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyüne dönen çocuklarının gazi sayılmasını isteyen aile, bu raporla kaymakamlığa başvurdu. Ancak fiziki bir yaralanması bulunmadığı gerekçesiyle gazi sayılmadı. Onun yerine üç ayda bir 1000 liralık 'özürlü ve bakıma muhtaç' maaşı bağlandı. Perişan halde olduklarını söyleyen Rıza Gül'ün eşi Gül Hanım isyanını şöyle dile getirdi:



"Eşim askere gittiğinde sapasağlamdı. Askerdeyken tedavisine başlandı. Ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor verildi. Sürekli kendinden geçiyor, hırçın oluyor. Ancak ilaçla sakinleşiyor. Ne konuştuğu var, ne de güldüğü. 2 çocuğumla (Polat-7 ve Yakup-5) ortada kaldım. Kocam devlete aklını verdi. Gazi sayılması için daha fazla ne vermesi gerekir?"



'Yol yordam bilemedik'



Rıza Gül'ün yaşadığı süreci anlatan amcası Hasan Gül ise teslim almaya gittiklerinde yeğeninin kendilerini bile tanımadığını söyleyerek, "Alay komutanlığı, Ağrı'daki askeri hastaneye yönlendirdi. Burada yeğenime ilaçlar verildi. Ancak düzelmedi. Kaymakamlık sadece özürlü maaşı bağladı. Gazi sayılması için gerekli bilgileri almak üzere Iğdır Alay Komutanlığı'na başvurduk. Ama tezkere aldığı zaman, bir de sağlık raporu almamız gerekiyormuş. Oğlumuzun hakkı için mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş. Bize kimse yol göstermedi" dedi.

Gazi sayılması halinde Rıza Gül'e, aylık 1000-1500 lira maaş bağlanacak. Gül ayrıca, SGK, TSK, MEB'in yanı sıra pek çok, özel ve kamu kurumunda çeşitli haklara sahip olacak.



'Kolunu kaybetmekle aynı'



Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya: Vatani görevdeki çatışma sırasında akli dengesini kaybetmiştir. Kolunu kaybeden vücudunun bir uzvunu kaybettiği için gazi sayılıyorsa, aklını kaybeden de gazi sayılmalıdır. Bu kardeşimizle görüşüp, gerekirse mahkeme konusunda yardımcı olacağım.



'Tazminat hakkı doğabilir'



Avukat Ayhan Köseoğlu: Rıza Gül'un durumu, askerlik görevi sırasında verilen bir görev esnasında meydana gelen tıbbi bir sonuçtur. Olaydan dolayı hastalık durumu devam ettiği için gazi sayılıp maaş bağlanması gerekir. Akli dengesini kaybedip aynı zamanda 'iş göremez' durumuna da düştüğü için tazminat alma hakkı dahi olabilir.