T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, evine baskına yapan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı

05 Mart 2018 02:51

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, evine baskına yapan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmalarıon isabet ettiği bir polis ayağından yaralanırken, şüpheli ise beraberindeki bir kişi ile birlikte kaçtı. 
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak\'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu suçundan aranan ismi henüz açıklanmayan bir kişinin evine baskın yaptı. Evin demir kapısının önüne gelen polis, açılması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısına rağmen kapıyı açmayan şüpheli, demir kapının arkasından pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Demir kapıyı delip geçen saçmaların bir kısmı, polis memurunun ayağına isabet etti. Polisin yaralanmasını fırsat bilen şüpheli ve yanındaki arkadaşları, evin damına çıkıp kaçtı.
Şüpheliler, diğer evlerin damlarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı polis ise ambulans ile Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada olay yerine sevk edilen Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği ile büyük bir bıçak ele geçirildi. 
Şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANASaçmalarıonSeyhanMeydan MahallesiSokakNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEvinPolisinDemirAdana Devlet HastanesiTedavisiBuAsayiş Terörle MücadeleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24