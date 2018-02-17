Baskın yapılan şarap fabrikasından açıklama: Mahkemece aklandık

ANTALYA, (DHA)- İZMİR\'de, sahte içki üreten kişilere etil alkol sattığı belirlenen bir kimya fabrikasından, şarap tanklarını temizlemek amacıyla etil alkol aldığı için hakkında soruşturma başlatılan Antalya\'daki şarap fabrikasının sahibi Şahin Kırbıyık, mahkemede aklandıklarını, üretime devam ettiklerini söyledi.

İzmir İl Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kimya fabrikasının sanayi tipi dökme etil alkolü, kozmetik, sabun, deterjan ve temizlik ürünleri gibi sektörlere için satış izni bulunduğunu, ancak firmanın etil alkolü makinelerden geçirip temizleyerek içki ve gıda ürünlerinde kullanılabilecek hale getirip, el altından usulsüz yöntemlerle sahte içki üreten kişilere sattığını belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. 3 ay süren takip sonunda yapılan baskınlarda 2 bin 632 litre sahte içki, 48 bin 122 litre etil alkol, 40 litre anason, 900 mililitre aroma, 656 boş şişe, 3 bin 560 kapak, 1344 sahte TAPDK bandrolü, 6 bin 900 etiket, 3 tank ve ölçü aleti ele geçirildi. 29 şüpheliye işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı. 3 aylık bu takip sürecinde ise 4 bin 800 litre etil alkole el kondu.

ANTALYA\'DA BASKIN

Ekipler takibe aldıkları kimya fabrikasından Antalya\'da faaliyet gösteren şarap üreticisine 172 bin litre etil alkol gönderildiğini de belirledi. İzmir İl Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya\'daki içki fabrikasına ve deposuna baskın yapıldı. Aramalarda yaklaşık 31 kalem üründen toplam 479 bin 803 şişe içki, üretim için tanklarda dinlenmeye bırakılan yaklaşık 690 ton içki, fabrika deposu olarak kullanılan adreste ise İzmir\'den gittiği tespit edilen 26 bin litre etil alkol ele geçirildi. Ürünlere analizler için el konuldu.

Operasyon kapsamında, İzmir\'de 19 adres ve Antalya\'da 2 adreste yapılan aramalarda 21 şüpheliden M.H.H., N.T., M.A., H.Ç., C.C.P., A.P., V.B., M.C., S.Ö., H.K. ve M.T.M. gözaltına alındı. Şüphelilerden 5\'i tutuklanırken 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA\'DAKİ FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Antalya\'da faaliyet gösteren Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, firmalarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Firmalarının asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kirli bir oyunun içine çekilmek istendiğini, ancak mahkeme tarafından aklandıklarını vurgulayan Şahin Kırbıyık, şunları kaydetti:

\"Olay tamamen yasal üretim izni olan markamıza yönelik karalama kampanyasının parçası haline dönüşmüştür. İzmir\'deki kimya firmasından çeşitli ürünler alırız. Bu ürünler faturalıdır. Ödemeleri de banka hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleşir. Siparişlerimizi telefonla veririz. İzmir\'deki firma yasal olmayan bazı faaliyetleri nedeniyle, teknik takibe alınmış. Görüşmelerimiz bu takibe takılmıştır. Telefon görüşmelerimiz tapelere girmiştir. Operasyon başladıktan sonra hem emniyetteki hem de çıkarıldığımız mahkemede tapelerdeki görüşmelerin tarafımıza ait olduğunu kabul ettik. Tapelerde telefon görüşmelerimiz de vermiş olduğumuz siparişlerden ibarettir. Yasal olmayan hiçbir görüşme kaydımız yer almamaktadır.\"

Söz konusu firmadan alkol veya alkol benzeri ham madde ürünü satın almadıklarını iddia eden Şahin Kırbıyık, \"Mahkeme kayıtlarında bu ifademiz mevcuttur. Bu firmanın yetkilileri ve çalışanları yasal olmayan kaçak içki satışı nedeniyle mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bizim suçsuzluğumuz ispat edildi ve serbest kaldık\" dedi.

\'FABRİKA ÜRETİME DEVAM EDİYOR\'

70 personel ve kendisinin işinin başında olduğunu, fabrikalarının üretime devam ettiğini dile getiren Şahin Kırbıyık, asılsız ve mesnetsiz iddialarla çeşitli entrikalar çevrilerek markasının karalama kampanyalarına alet edilemeyeceğini de vurguladı. Kırbıyık, \"Başkalarının işlediği suçlar nedeniyle üzerimize atılmaya çalışılan bu lekenin çıkarılması adına tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve takipçisi olacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI