T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baskın Oran'ın Erdoğan'a açtığı dava ertelendi

Erdoğan, akademisyenler hakkında 'alçak güruh, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş' gibi ifadeler kullanmıştı

27 Eylül 2016 17:49

Prof. Dr. Baskın Oran'ın 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı 10 bin liralık tazminat davasının ilk duruşması görüldü.

Ankara Adliyesi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılması gereken duruşma, mahkeme hakiminin başka bir yere atanması nedeniyle Nöbetçi 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Baskın Oran ve avukatı Oya Aydın Göktaş katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı mazeret bildirerek katılmadı. 

Baskın Oran'ın Erdoğan'a açtığı davanın duruşması, bu afişle duyurulmuştu

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması talep edildi

 

Baskın Oran'ın avukatı "Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz. Dosyada tüm deliller toplanmış sadece tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmamış. Bu eksikliğin giderilmesini talep ediyoruz" dedi. 

Mahkeme, davalı vekilinin mazereti ve hakim değişikliği nedeniyle, ön inceleme duruşmasının bir sonraki celsede yapılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca tarafların sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması talebine karar verilmesini de bir sonraki celseye bıraktı. 

 

31 sayfalık şikayet dilekçesi

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Baskın Oran, Erdoğan'ın akademisyenlere dönük 4 ayrı konuşması nedeniyle 'kişilik haklarının zedelendiğini' iddia ederek Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış ve 10 bin TL manevi tazminat istemişti. 

Mahkemeye sunulan 31 sayfalık şikayet dilekçesinde, "Davalı Erdoğan konuşmasında, kendisinin de aralarında bulunduğu akademisyenleri hedef alarak, 'alçak, güruh, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş sözleriyle aşağılayıp hakaretler etmekte, onları terör destekçisi gibi göstermektedir" ifadeleri yer almıştı. 

Duruşma, 13 Aralık'ta Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. 

ETİKETLER

Barış için AkademisyenlerBaskın OranTayyip ErdoğanDava

İlgili Haberler

Prof. Baskın Oran: Erdoğan hakkında akademisyenlere hakaret davasını niçin açtım?

"Bu dava, ülkemizde Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’a açılan ilk davadır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24