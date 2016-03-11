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Baskın Oran: Sur'da gerçekleşen olay, devlet geleneğidir, amaç Kürtleri aşağılamaktır

"Muhtarın aletine ip bağlar, kadının eline verirler, meydanda dolaştırırlardı"

11 Mart 2016 16:11

Prof. Baskın Oran, Sur'da çekilen ve duvar dibinde 7 erkeğin çıplak olarak görüldüğü fotoğraflarla ilgili, "Sur'da gerçekleşen olay devlet geleneğidir. Amaçları Kürtleri aşağılamaktır" dedi. "Çıplak soymak, Kürt meselesinde artık gelenekselleşmiş bir devlet politikasıdır. 1970'lerde bunun çok daha ağırı yapıldı. Silah arama bahanesiyle komandolar, yani askerler giderlerdi, bütün köy halkını, kadın- erkek, köy meydanında toplarlardı. Mesela muhtar veya başka bir köylü çırılçıplak soyulur, aletinin ucuna ip bağlanır, ip karısının eline verilirdi. Silahların yerini söylemesi için köy meydanında dolaştırılırdı" ifadelerini kullanan Oran, yaşanan bu olayın DDKO'nun 11 Numaralı Haber Bülteni'ninde yer aldığını belirtti. 

Uygulamanın amacının Kürtleri aşağılamak olduğunu söyleyen Oran, "Amerika'daki liselerde jimnastik dersleri her gün vardır, o jimnastik derslerinin ardından duş alınır ve o çıplak kişiler birbirine bakmayı akıl etmez. Oysa bizim hamamlarda, peştemalsız dolaşılmaz. Şimdi bu, feodal kültürdür. Kürtler de, feodal kültüre sahip insanlar oldukları için, onları aşağılamanın en keskin yolu çıplak soymaktır" diye konuştu.

 

"'Dünya genelinde geçerli olsaydı eminim Diyarbakır Valiliği bunun fotoğrafını bulup yayınlatırdı"

 

Diyarbakır Valiliği'nin, söz konusu fotoğraflarla ilgili "Teslim olan kişilerin üzerlerinin çıkarılması uygulaması, canlı bomba, bombalı tuzak, intihar eylemi vb. olumsuz durumlara karşı güvenlik güçlerimiz tarafından alınmış olan tedbir amaçlı bir uygulama olup, söz konusu çalışma bütün dünyada aynı şekilde gerçekleştirilmektedir” şeklindeki açıklamasını da eleştiren Baskın Oran, "Başka ülkede olduğunu duymadım, zaten olsaydı Valilik bu açıklamayı yaparken derhal başka ülke uygulamalarına ait resimler de yayınlatırdı" diye konuştu. 

Dünya genelinde, benzer bir durum yaşandığında, kişi veya kişilerin bir odaya çekildiğini, kadınsa kadın, erkekse erkek tarafından gerekirse bacaklarının arası yoklanarak aramanın gerçekleştirildiğini söyleyen Oran, "Böyle 30 tane adamı çırılçıplak soyup, fotoğrafını çekip medyada yayınlatmazlar. Aşağılamazlar" dedi.

 

 

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