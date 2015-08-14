Baskın Oran: R. T. Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları – Fasıl 3

Prof. Baskın Oran *

01 AĞUSTOS 2015 – Endonezya’da dünyanın dördüncü büyüğü olan İstiklal Camii var. Cuma’yı orada eda edeceğiz, Allah (c.c) kabul etsin, amin.

Cemaat oturmuş imamı bekliyor, ben herkesin ortasında dikelip namaza başladım. Saray fotoğrafçımız da hemen çekmeye başladı. Boyum da uzundur, rabbime şükür. İnsanlar bakıyor. Ne olduğunu anlayamadılar.

Ama Türk milleti anlayacaktır. Bu foto erken seçimde milyon oy değerindedir.

02 AĞUSTOS – Attila Taş diye dördüncü sınıf bir şarkıcı vardır, yine haddini aşıp şöyle bir tivit atmış: “Herkes oturduğunda ben namaza durucam, tam o anda çek panpa!” Memlekete dönünce görürsün sen.

Bugün öğrendim, Tayland’da krala hakarete cezanın üst sınırı 35 yıl. Bizde ise sadece 4. Bunu da hemen halletmeliyiz.

03 AĞUSTOS –Askerî Şura’da Musa Çitil’i tümgeneralliğe terfi ettirdik. Vatan hainleri derhal ayağa kalktı, neymiş efendim, Çitil hakkında 1993-94’te 13 köylünün öldürülmesinden 13 kez müebbet istenmişmiş.

05 AĞUSTOS – Almanya’da iki gazeteci devletin sosyal medyayı daha sıkı kontrolü için hazırlanan planı ele geçirip yayınlıyorlar, federal başsavcı görevini yapıp bunlar hakkında “vatana ihanet”ten soruşturma açıyor. Hemen feryatlar başlıyor, vay efendim basın hürriyetimiz. Başsavcı diretiyor, bunun üzerine içişleri bakanı adamın emekliye sevkini istiyor, Merkel de bu bakanı destekliyor!

Yav, bu nasıl şeydir? Bu Almanya’da HSYK yok mudur? Bu Merkel’i doğduğuna pişman mı edersin, Yüce Divan’a mı götürürsün, Divan-ı Harbe mi verirsin, yoksa sabaha mı bırakırsın? Alman milliyetçileri bunlardan birini sonunda yapacaklardır, inşallah.

06 AĞUSTOS – Almanya’da bunlar olurken bizdeki vatan hainleri tutturdu, vay efendim cumhurbaşkanı nasıl kendisine gelen mektubu bir sanığı kurtarmak için dava dosyasına koydurturmuş, diye.

Nuh Köklü diye bir gazeteciyi ağır tahrik üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen bir esnafın ağabeyi bana "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diye samimi bir mektup yazıp yardım istemişti. Köklü'nün bizim parti karşıtı ve Gezi darbe teşebbüsünün öncülerinden olması gibi çok mühim malumat veriyordu. Mektubu Adalet Bakanlığı’na tevdi etmiştim aidiyeti cihetiyle. Bakanlık da dava dosyasına koydurmuş. Ne var bunda? Dosyayla ilgili bir mektup dosyaya sokulmayacak da nereye sokulacak?

Ayrıca, cam vitrinim kırılmasın diye çırpınan bir esnaf söz konusu. Ve benim özdeyişimi hatırlıyor: "Esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir, alperendir, asayişi tesis eden polistir, hakimdir, hakemdir". Bunun gereğini yapıyor adam. Üstelik de söylemiş, “Ben vurmadım, o düştü bıçağımın üstüne” demiş. Daha ne desin?

07 AĞUSTOS – Terfi ettirdiğimiz Musa Çitil’i Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı yaptık. Böylece bizimle milliyetçilik yarıştıran MHP’ye fark attık, şahin komutanlarımızla bütünleştik, ama en önemlisi, kanlı terör örgütü PKK’ya öyle bir gaz verdik ki artık bundan sonra ne biçim azacaklardır.

08 AĞUSTOS - Kırklar Dağı Operasyonu adı altında 13 kişi tutuklandı. Bunlardan biri de Abdullah Demirbaş. Diyarbakır Sur eski belediye başkanı. Zaten adı da Demirtaş’a benziyor, silaha milaha bulaşmamış böylelerini de içeri atacaksın ki PKK’ya ayar olsun, kendilerini kaybetsinler.

Üstelik, o Kırklar Dağı denilen yerdeki konutları bizim TOKİ’ye yaptırmamış bu Demirbaş. Düşündük, çıkan avantaya ne olmuştur dedik, PKK kapmıştır dediler, tutuklattık.

09 AĞUSTOS – Yine bir video zuhur etti; bu videoların Allah (c.c) belasını versin (selamun kavlen!).

Yalnız, bu seferki ters kelepçe vurulup yere yatırılan teröristlerin videosu. Özel Harekat’tan bir komutan bunları yakalamış, “Türk’ün gücünü göreceksiniz!” diye hadlerini bildiriyor, unutulmayacak bir ders veriyor. Yalnız, bu böyle yayılır kalırsa erken seçimde aleyhimize olabilir çünkü lan falan diyor.

10 AĞUSTOS - Elhamdülillah bu hatayı tamir ettik, inşallah. Yatırılmış adamların şantiyeyi basmaya gelen teröristler olduğu ilan edildi. Bir de ele geçirilen mühimmat fotosu yayınlatıldı.

Haberi yaptıranlar çok başarılı ve tecrübeli. Ne de olsa zamanında 12 Mart ve 12 Eylül’ün rahle-i tedrisinden geçmişler. Farkında olmadan çok şey öğrenmişiz askerlerden. Bu bize erken seçimde milyonlarca oy sağlayacaktır.

11 AĞUSTOS – Kurmaylarımdan bazıları bugün gelip bir endişe ilettiler:

“Arkadaşların yayınlattığı bu haber biraz aceleye gelmiş. Yere bağlı yatırılan kişiler işçiler gibi giyinmiş, hatta bazıları don-gömlek, üstelik hepsi sapasağlam. Fotoğrafta gözüken o kadar silah ve roketatar sahip 52 teröristi bir polis timinin sapasağlam yakalamış olması şüphe uyandırır. Üstelik, daha önce medyada bu kadar büyük bir terörist grubunun yakalanmış olduğuna dair hiçbir haber çıkmadı.”

Baktım, haklılar. Önceden hazırlanmak lazım. Her şeyi benim öğretmem gerekiyor bu insanlara. Bir de kulaklarını büktüm, bizim Sümeyye’ye suikast yapılacak haberi gibi olmasın bu olayın da akıbeti ha, dedim. Fesüphanallah! Aklıma geldikçe kanım beynime sıçrıyor!

12 AĞUSTOS – Aklıma gelen başıma geliyor, bu yatırılanların sadece 2’si tutuklanmış, 50’si bırakılmış. HSYK uyuyor mu! Neyse ki dosyaya gizlilik kararı alınmış.

13 AĞUSTOS –Dün Kılıçdaroğlu da koalisyondan umudunu kesti.

Çok uğraştık. Ama bu kadar zaman boşa geçirilmiş değildir. Hem, “Uzuuuun uzun uğraşılmıştır maalesef olamamıştır” dedirtmek, hem de kanlı terör örgütünün ortalığı duman etmesine zaman tanımak lazımdı. İkisi de oldu, şükür rabbime.

Erken seçim garanti midir? Değildir ama, koalisyon olup da bazı dosyaların CHP’nin eline geçmesini önlemek için tek umuttur. Hem de, kanlı terör örgütü iyice azıtıp bize çalışırken!

* Bu yazı ilk olarak Agos gazetesinde yayımlanmıştır.