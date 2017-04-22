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"Baskılara rağmen bu ülkenin gerçeklerini belgeleyeceğiz"

Belgeselci Kazım Kızıl'la birlikte 7 kişi tutuklanmıştı

22 Nisan 2017 17:35

İzmir'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik protestolar sırasında haber takibi yaparken gözaltına alınan ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Kazım Kızıl hakkında, Kamera Sokak ile Documentarist bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Tüm baskılara rağmen bu ülkenin gerçeklerini belgelemeye devam edeceğiz" dendi.

Yazılı yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Dostumuz, yoldaşımız, meslektaşımız Kazım Kızıl, her direnişe, eyleme, toplumsal harekete kamerasıyla katılmış, orada olmayanların gözü kulağı olmuştur. Çektiği videolar ile gerçeği en naif ve etkili şekliyle göstermiştir. ‘’Ölmez Ağaç’’ belgeseli ile direnen Yırca halkının sesini duyurmakla kalmamış verilen mücadelenin de bir parçası olmuştur. 

Kazım her daim insanın, ağacın, çiçeğin, kedinin, kuşun, hayatın tarafı olmuştur ve bu sebeple dün Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bizler de buradan Kazım’ın tarafında olduğumuzu belirtiyoruz. Tüm baskılara rağmen bu ülkenin gerçeklerini belgelemeye devam edeceğiz.
#KazımKızılYalnızDeğildir"

 

 

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