Basketbolun efsane isimlerinden Yalçın Granit, hayatını kaybetti

Türk basketbolunun yurt dışına transfer olan ilk ismi olan ve spora olan katkılarıyla efsaneleşen Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbolculuk döneminde Darüşşafka Lisesi’nden Galatasaray’a geçen ve 1950’li yıllarda ‘Yenilmez Armada’nın lakaplı takımın en skorer oyuncusu olan Yalçın Granit, Fransa’nın Paris takımına transfer olarak Avrupa’ya giden ilk Türk basketbolcu olmuştu.

Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı. Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası’na katılan ve takımın en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları’nda da ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.

Yalçın Granit’in hayatı oğlu Ali Granit tarafından “Adanmak” adıyla kitaplaştırıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

Yalçın Granit kimdir?

17 Eylül 1932 doğumlu olan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle; Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuş ve meşhur ‘Yenilmez Armada''nın yıllar boyunca kaptanlığını yapmıştır. Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek, Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan Granit ayrıca; 68 kez de A Milli formayı giymiştir.

Yalçın Granit; oynadığı tüm yıllarda sayı krallığı yarışında bulunduğu gibi; Fenerbahçe – Galatasaray ezeli rekabetinin tarihinde 41 sayıyla bir maçta en çok sayıyı atmış ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde de sayı krallığı yarışında iki defa dereceye girmiştir.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştır. Eczacıbaşı'nı dördüncü ligden birinci lige taşıyan, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan ve yıllar boyunca A Milli Takımımızı yöneten Yalçın Granit, yine uzun yıllar Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunmuştur.