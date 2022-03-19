Basketbolda şike iddiası; TBF inceleme başlattı

Bodrum Karya Spor Kulübü yöneticisi Orhun Gencer, 22 Mart'ta oynanması planlanan Antalya Güneşi-Çeşme karşılaşması öncesi iki kulübü suçladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hukuk Kurulu'nun ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sözcü'den Devrim Demirel'in haberine göre, ING Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor’un başkanı Orbay Tuna, geçen şubat ayında “Hakemler, menajerler, hatta bazı yöneticiler, bahis çetelerinin baskısı altında. Utanılacak hakem kararları ve transferler bu yüzden fazla. Yasa dışı bahis, İddaa’nın önüne geçmiş. Herkes bunu fısıldıyor ama gündeme getiren yok” demişti.

1 ay sonra bu kez Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bodrum Karya Spor Kulübü yöneticisi Orhun Gencer, Çeşme Basketbol Başkanı Kemal Karakurt ile ilgili şike iddiaları ortaya attı. Antalya Güneşi Spor Kulübü'nü de suçlayan Gencer, “Hepinizden hesap soracağım. Bana açıkla, neden İddaa programına girmiyorsun” ifadelerini içeren paylaşımını bir süre sonra sildi. TBF Hukuk Kurulu, iddialar ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurup, Gencer’i 21 Mart Pazartesi günü elindeki bilgi ve belgelerle federasyona davet etti.

"Algı operasyonu"

Çeşme Basketbol Başkanı Karakurt, Gencer’in takımını kümede tutmak için algı operasyonu yaptığını ileri sürdü. Karakurt, 15 Ocak’taki Bodrum Karya-Çeşme maçından 2 ay sonra gece 01.00’de argo tabirlerle yazılan ifadelere dikkat çekti. Karakurt, “2 hafta önce Uludağ-Karşıyaka maçı ile alakalı da algı yaratmaya çalıştı. Sonra sildi. Ligde kalmak için tek umudu, Antalya-Çeşme maçından istediği sonucun çıkması” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.