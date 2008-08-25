Basketbolda ABD hakimiyeti

29. Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde erkekler basketbolun en büyük favorisi olarak gösterilen ABD, tahminleri yanıltmadı ve hiç yenilgi yüzü görmeden, rahat bir şampiyonluk kazanarak 8 yıllık özlemini giderdi.



Atina-2004'ten eli boş dönen ve 2006'da Japonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyayla yetinmek zorunda kalan ''Rüya Takım'', Pekin kadrosuna, Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncularını dahil ederek bu sefer işi ne denli ciddiye aldığını gösterdi.



Kobe Bryant, LeBron James, Dwyane Wade, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Jason Kidd, Carlos Boozer ve Deron Willams gibi yıldızların yer aldığı kadro, grupta yaptığı ilk maçta evsahibi Çin ile karşılaştı. İlk yarıda zorlanmasına karşın maçı 31 sayı farkla 101-70 kazanan ''Rüya Takım''ın bu maçta en çok sayı üreten oyuncusu 19 sayıyla Wade oldu.



ABD, gruptaki 2. maçını Angola ile oynadı. Yedekten gelen Wade'in yine en çok sayı üreten isim olduğu maçı ABD, kendisini fazla zorlamamasına karşın 21 sayı farkla 97-76 kazandı.



ABD, grubun 3. maçında Yunanistan'ın karşısına çıktı. ''Rüya Takım'', bu maçı da zorlanmadan 92-69 ile kazandı. Bu maçta ABD adına en çok sayı üreten isimler, 18 sayı ile Kobe Bryant ve Chris Bosh oldu.



''Rüya Takım'', gruptaki bir diğer maçını, kendisine tek rakip olarak gösterilen İspanya ile oynadı. İspanya'nın, kendisinden bekleneni ortaya koyamadığı maçta, bilendiği gözlemlenen ABD rakibine en ufak bir şans tanımadı ve maçı 37 sayı farkla 119-82 kazanarak rakipsiz olduğunu gösterdi. Bu maçtaki en skorer Amerikalı oyuncu 18 sayı ile LeBron James oldu.



Grubun son maçında Almanya ile karşılaşan ABD, Dirk Nowitzki'li rakibini 49 sayı fark atarak bozguna uğrattı. 106-57 biten maçta en çok sayı üreten isim 22 sayıyla Dwight Howard oldu. ABD, bu galibiyetin ardından gruptan ilk sırada çıktı ve çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti. ABD, Avustralya engelini de fazla terlemeden, 116-85 aştı. Bu maçta 25 sayı atan Kobe Bryant, göze batan isim oldu.



ABD, yarı finalde, Yunanistan'ı eleyerek son 4'e kalan Arjantin ile karşılaştı. Arjantin ekibinin NBA'de oynayan yıldızı Emanuel Ginobili'nin ilk çeyrekte sakatlanmasıyla daha da rahatlayan ABD, seriyi bozmadı ve bu maçı da 100'ün üzerinde sayı atarak 20 sayı farkla 101-81 kazandı.



Finalde, grup maçına 37 sayı farkla yendikleri İspanya ile karşılaşan ABD'nin bu maçı kolay kazanacağı tahmin ediliyordu. Ancak tahminleri boşa çıkaran İspanya, ABD'nin final maçını kolay kazanamayacağını ilk çeyrekte sergilediği oyunla gösterdi. ABD, ilk çeyrekten sonra maça ağırlığını koyarken İspanya, farkın açılmasına izin vermedi. İspanya, birkaç kez yakaladığı farkı 2'ye indirme şansını iyi kullanamadı, sahneye çıkan Kobe Bryant, ABD'yi rahatlatan isim oldu. 118-07 ABD'nin üstünlüğünde sona eren maçta en çok sayı atan isim, 27 sayıyla Dwyane Wade oldu.



BAYANLARDA DA GÜLEN TARAF ABD OLDU

ABD Bayan Basketbol Milli Takımı da, erkeklerin gösterdiği başarıyı yakalayarak altın madalyanın sahibi oldu.



Gruptaki ilk maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan ABD bayan takımı, 40 sayı farkla, 97-57 kazandı. ABD'de en çok sayı atan isim, 17 sayıyla Diana Taurasi oldu.



ABD, 2. maçında evsahibi Çin ile karşılaştı. Maçı 108-63 kazanan ABD'de Tina Thompson, attığı 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.



Oyunlardaki en rahat maçını Mali'ye karşı oynayan ABD, bu maçı 56 sayı farkla, 97-41 kazanarak 3'te 3 yaptı. Bu maçta, 5 oyuncu attığı sayılarda çift haneli rakamlara ulaştı.



ABD, gruptaki 4. maçında İspanya karşısına çıktı. İspanya'nın rakibini zorlayamadığı maç, 93-55 ABD takımı lehine sonuçlandı. Bu maçın da yıldızı, attığı 17 sayıyla Tina Thompson oldu.



Grup maçlarında rakip tanımayan ABD, Yeni Zelanda karşısında da üstün bir performans sergiledi ve Thompson'ın 15 sayı attığı maçı 96-60 kazanmayı bildi.



ABD'nin çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu. ABD, maçı 104-60 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu maçın en çok sayı atan ismi 26 sayıyla ABD'den Sylvia Fowles oldu.



ABD bayan takımı, en zorlu maçını, yarı finalde Rusya ile yaptı. Maçın ilk çeyreği 16-13 Rusya'nın üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda toparlanan ABD, son çeyrekte farkı açtı ve kaçtan 15 sayı farkla, 67-52 galip ayrıldı.



Finalde Avustralya ile karşılaşan ABD, bu maçı da rahat kazandı ve 92-65'lik sonuçla, ABD'nin erkek takımı gibi yenilgi yüzü görmeden altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

