T24 LogoT24 Logo
Spor

Basketbolda A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İSTANBUL-(DHA) Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu

31 Ağustos 2017 00:33

İSTANBUL-(DHA) Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takımımızın 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım’da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed’in yapılan son kontroller neticesinde iyileşemediği saptanmıştır. Sağlık Kurulu’nun verdiği rapor doğrultusunda turnuvada oynayamayacağı anlaşılan Ali Muhammed, bu raporun ardından Ay Yıldızlı takımımızın Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkartılmıştır.
A Milli Takım kadrosu şu şekilde:
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Kenan Sipahi
Furkan Aldemir
Melih Mahmutoğlu
Barış Hersek
Sinan Güler
Hüseyin Göksenin Köksal
Semih Erden

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa BasketbolMilli TakımınAğustosEylülMilli TakımımızınEuroBasketAy YıldızlılarMilli TakımdaAli MuhammedinSağlık KurulununAli MuhammedAy YıldızlıAvrupaMilli TakımOsman Doğuş Balbay Furkan Korkmaz Erkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24