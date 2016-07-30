Basketbolcu Enes Kanter'in Twitter hesabı Türkiye'de askıya alındı

A Milli eski basketbolcu Enes Kanter'in geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen'le ilgili attığı tweetlerden sonra hesabı Türkiye'de askıya alındı.
Hürriyet'in haberine göre, Enes Kanter'in darbe gecesinden sonra Fethullah Gülen'e dair tweetler atmasının ardından kullanıcılar Kanter'in Twitter hesabına sayısız tweet atmıştı.
Gelen şikâyetler üzerine Twitter, Türkiye üzerinden Enes Kanter'in hesabını tamamen askıya aldı. Türkiye üzerinden Kanter'in Twitter hesabına girmeye çalışanlar hesabın gizlendiğine dair mesaj görüyor.