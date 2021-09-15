Basketbolcu Candace Parker, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini anlattı: Deliceydi

2017 yılında Fenerbahçe’de oynayan basketbolcu Candace Parker, katıldığı televizyon programında Türkiye’de takımlar arası rekabetten bahsetti. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabeti anlatan Parker “Delice “ifadesini kullandı.

Area21 isimli programda Kevin Garnett ve Gary Payton’la konuşan Parker, rekabet konusu açıldığında Galatasaray-Fenerbahçe’den örnek verdi. Parker “Sahaya bozuk parayı ateşe verip atıyorlardı. Sezon maçlarında diğer takım taraftarının izlemeye gelmesine izin verilmiyordu.” Dedi.

Parker, “ Rekabet şöyle, senin ailen Galatasaray, deden Galatasaray gibi. Ya da Fenerbahçe, her neyse.” dedi.