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Spor

Basketbol takımlarının tercihi Dafron 

Büyükçekmece de Dafron ile sponsorluk anlaşması yaptı İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 16 takımdan 6'sını Dafron giydirecek

13 Ağustos 2018 13:40

Büyükçekmece de Dafron ile sponsorluk anlaşması yaptı

İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 16 takımdan 6\'sını Dafron giydirecek.
Tofaş, Banvit, Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom\'un ardından Büyükçekmece de Dafron ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde inden Arel Üniversitesi ismi ile mücadele edecek olan Büyükçekmece\'den yapılan açıklamada, tekstil ve spor ürünleri tedarikçisi Dafron ile sözleşme imzalandığı kaydediirken yapılan anlaşmanın ardından Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı\'nın 2018-2019 sezonu formaları ve lisanslı ürünlerinin satışı Dafron\'dan gerçekleştirilecek.

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