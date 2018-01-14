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Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk Kulüp Konseyi yapıldı

İSTANBUL,(DHA) - BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nin ilk Kulüp Konseyi, 5 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde yapılan açılış toplantısında gerçekleştirildi

14 Ocak 2018 18:57

İSTANBUL,(DHA) - BASKETBOL Şampiyonlar Ligi\'nin ilk Kulüp Konseyi, 5 Ocak Cuma günü İsviçre\'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi\'nde yapılan açılış toplantısında gerçekleştirildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüp Konseyi\'nde bu yıl Türkiye\'yi Beşiktaş Sompo Japan temsil edecek. 
Kulüp Konseyi, kulüplerin Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nin gelişimi ve Avrupa\'daki kulüp rekabet ortamının geleceği ile ilgili önemli konuları ele aldığı organ olarak hizmet edecek. Konseyin amacı ise görüşlerin doğrudan tartışılabileceği ve sorunların paylaşılacağı bir forum oluşturarak, kulüplerin aktif bir rol oynaması ve kulüplerin kendi ligleri ve diğer kurumsal organları üzerinden %50 hak sahibi olduğu Basketbol Şampiyonası Ligi Kurulu\'na uygun tavsiyelerde bulunması. Kulüp Konseyi ile ilgili bir açıklama yapan Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO\'su Patrick Comnino, \"Gerçekten kapsayıcı bir etkinlik olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüpler için ve kulüpler tarafından düzenlenen bir ligdir ve bizim sürekli hedefimiz onlara en üst düzeyde hizmet vermektir. Kurulumuzun kulüp konseyini ya-ratma kararından son derece memnunum. Bu sayede kulüplerin görüşlerini alabileceğiz ve ligimizi kesinlikle daha da geliştireceğiz\" dedi.
Konseyde Türkiye\'yi temsilen yer alan Beşiktaş Sompo Japan takımının Medya Sorumlusu Hasan Avcı, konseyin kulüplere fayda sağlayacağını belirterek, \"Basketbol Şampiyonlar Ligi Yönetim Kurulu\'nun kulüp konseyini yaratma kararı bizleri memnun etti. Bu şekilde gerçekleştireceğimiz toplantı-larda fikirlerimizi ve karşılaştıklarımızı kolayca dile getirip, birlikte bu fikirleri geliştirerek basketbolun ve Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nin her geçen gün daha da gelişmesine katkı sağlayacağız\" diye konuştu. 
2017-18 sezonunda Kulüp Konseyi üyeleri:
AEK (Yunanistan)
Besiktas Sompo Japan (Türkiye)
CEZ Nymburk (Çek Cumhuriyeti)
EWE Baskets Oldenburg (Almanya)
Iberostar Tenerife (İspanya)
Neptunas Klaipeda (Litvanya)
Oostende (Belçika)
SIG Strasbourg (Fransa)
Stelmet Zielona Gora (Polonya)
Umana Reyer Venezia (İtalya)

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