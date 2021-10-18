BİDEV Başkanı Hasan Arat: TEGV ile başladığımız proje kapsamında 8 şehirde 8 eğitim parkı kuracağız

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) Eskişehir'de gerçekleşen ilk toplantısında konuşan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çok değerli bir proje başlattık. Ocak ayından itibaren hayata geçirilecek olan Basketbol Gönüllüleri projemizle, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van illerindeki TEGV’in 8 Eğitim Parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi’ndeki basketbol sahalarının iyileştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) geniş kapsamlı ilk toplantısını 15 – 17 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirdi. BİDEV Mütevelli Heyeti Üyeleri bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi ve arama konferansı yaparak gelecek yol haritasını çizdi.

BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın Örs, Basketbol ailesinin çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir oluşumdu bu vakıf. Birçok kişinin emeği ile oldukça iyi noktalara gelindiğini düşünüyorum. Sahip olduğum maddi manevi her şeyi basketbola borçluyum ve bu sporu daha iyi noktalara çıkarmanın, eğitimi, kaliteyi artırmanın bizler için borç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Basketbol için kalıcı projelere imza atacağız"

Eskişehir’de yönetim kurulu, mütevelli heyeti ve basın mensuplarıyla çok verimli bir hafta sonu geçirdiklerini belirten BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ise şunları söyledi:

"26 Aralık 2020 tarihinde kuruluşunu gerçekleştiren Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ülkemiz basketbol paydaşları arasında sosyal dayanışma sağlayan, Cumhuriyet İlkelerine bağlı, donanımlı ve nitelikli spor insanlarının yetişmesine ve gelişmesine katkı sağlayan güvenilir ve şeffaf bir sivil toplum örgütü olarak yola çıktı."

"BİDEV Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti, ülkemiz basketbolunun her kademesinde çalışmış ve halen çalışmakta olan, iş dünyasından ve akademisyenlerden oluşan 183 üye ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir."

“Sosyal dayanışmayı artırmak, eğitim ile basketbolu aynı anda yürütmek isteyen gençlerimize destek olmak, basketbolumuzda geçmişten bugününe kadar yaşanılan hatıraların arşivini oluşturmak için çıktığımız yolda, kısa sürede çok önemli yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Ne mutlu bize ki 7’den 70’e tüm ailemizin çok büyük desteğini gördük. Bağışçılarımız ve sponsorlarımızla gücümüzü artırdık. Şimdi sıra Vakıf bünyesinde oluşturduğumuz komitelerimizle hızımızı artırmak, planlarımızı bir an önce hayata geçirmekte."

"8 şehirde eğitim parkı kurmayı hedefliyoruz"

“Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çok değerli bir proje başlattık. Ocak ayından itibaren hayata geçirilecek olan Basketbol Gönüllüleri projemizle, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van illerindeki TEGV’in 8 Eğitim Parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi’ndeki basketbol sahalarının iyileştirilmesinin yanı sıra; çocuklarımızın basketbol alanındaki eğitimi, çocuklarımızı yerel ve ulusal sporcularla, antrenörlerle buluşturmasını, onlarla sohbet edip, antrenman yapmalarını ve turnuvalar düzenlemeyi hedefliyoruz, bu birlikteliğin sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz."

Ayrıca BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, ile birlikte BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri TEGV Eskişehir Ali Numan Kıraç Eğitim Parkını da ziyaret ederek TEGV faaliyetlerini yerinde inceledi.