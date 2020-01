Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı Bursa'da başladı

BURSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu; genç Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları amacıyla hayata geçirdiği Basketbol Gençler Ligi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Geleceğin profesyonellerinin yer aldığı BGL için TBF tarafından, TOFAŞ Spor Kulübü desteğiyle düzenlenen BGL Gelişim Kampı; 24-27 Ocak tarihlerinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Mustafa V. Koç Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. İlk kez düzenlenen BGL Gelişim Kampı’nda basketbolun tecrübeli isimleri 4 gün sürecek kampta, BGL takımlarından 48 basketbolcuya, 20 BGL kulübünün baş antrenörlerine, altyapı yöneticileri ile kondisyonerlerine deneyim ve bilgilerini aktaracaklar. TBF Sağlık Kurulu ve Acıbadem Sports Ekibi iş birliği ile BGL Gelişim Kampı’na katılan basketbolculara sakatlık risk ve performans analizleri yapılacak.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Aydın Örs, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, TOFAŞ Spor Kulübü A Takım Baş Antrenörü Orhun Ene, MHK Üyesi Dr. Rüştü Nuran, TBF Sağlık Kurulu Üyesi Yar. Doç. Dr. Kerem Ülkü ile Milli Takımlar ve Sakarya Büyükşehir Basketbol Kondisyoneri Ertan Bedir başta olmak üzere alanında uzman isimler eğitimler verecekler.

FIRAT ESER: \"KAMPTAN HERKES ÇOK MEMNUN\"

Bu kapsamda BGL Gelişim Kampı’na özel düzenlenen buluşmada tüm katılımcılar ve eğitmenler basın mensupları ile bir araya geldi. TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser konuşmasında “Öncelikle Bursa’ya TOFAŞ Spor Kulübü’ne çok teşekkür etmek isteriz. Basketbol Gençler Ligi bu yıl ilk defa düzenlenen bir lig Türkiye Basketbol Federasyonu’nun en önemli projelerinden birisi, Ligde 18\'inci haftayı bitirdik. En iyi 48 oyuncuyu buraya davet etmeye çalıştık. Burada kampın amacı sadece sahadaki başarıyı artırmak değil biz bireysel başarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Aydın Örs başta olmak üzere çok değerli hocalarımız, eğitmenlerimiz aramızda, kamptan herkes şu an çok memnun, ben de kampın çok verimli geçtiğini düşünüyorum” dedi.

AYDIN ÖRS: \"FEDERASYONUN YAPTIĞI EN ÖNEMLİ PROJE\"

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Aydın Örs ise, “En baştan beri her platformda, bu projenin yeni Basketbol Federasyonu’nun yaptığı en önemli proje olduğunu vurguluyorum. A Milli Takım’a yeterli donanımda oyuncu, hatta antrenör hatta yönetici, kondisyoner yetiştirmek istiyorsak bu projeyi ideal bir proje olarak görüyorum. Burada çok heyecanla görev aldım, bana arkadaşlar teklif yaptığında projenin içinde olmak bana çok keyif verdi. Çok inandığım bir proje bu, onun için çok mutluyum. Burada çeşitli yaş kategorisinde çok önemli yetenekler gördüm, çok mutlu oldum onları tanımaktan. İnanıyorum ki bu oyuncu havuzundan çok yetenekli oyuncular çıkacak, buna ihtiyaç var. Mazeret üretmeden çok çalışacak, çok mücadele edecek, yetenekli oyunculara, antrenörlere ihtiyaç var. Onun için bu proje çok kıymetlidir” diye konuştu.

FİKRET DOĞAN: \"ÇOCUKLARIN İSTEĞİ MÜTHİŞ\"

Altyapı Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Fikret Doğan da konuşmasında “Detay fundamental’ına eğiliyoruz, akşamları koçlarla toplantılar yapıp antrenman planlarımızı yapıyoruz. Her gruba 6-7 antrenör düşüyor. Bunlar tek tek çocuklarımızla ilgileniyor, buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. 20 antrenörümüz de kampı inanılmaz sahiplendi bu beni çok mutlu ediyor. Çocukların isteği müthiş, açlar, bakıyorlar, öğrenmek istiyorlar. Bu da zaten en fazla üzerinde durduğumuz konuydu kampın akışı çok iyi gidiyor\" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖNGÖREN: \"HEP BİRLİKTE BUNUN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ\"

Basketbol Federasyonu’nu tebrik ederek sözlerine başlayan Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ise şunları söyledi:

\"Türk basketbol aklının yeni projeler üretmesi lazımdı, gençler için basketbol için bir vizyon ortaya koymak lazımdı Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu’nun başkanlığında bu projeyi hayata geçirerek bu konudaki ciddiyetini ve kararlılığını ortaya koymuştur. Bütün antrenörler, bütün hocalar burada 4 gün boyunca basketbolun çok önemli isimleri ligin bu paydaşlarına eğitimler veriyorlar, konuşuyorlar, iletişimde bulunuyorlar. Hem teknik, hem idari pek çok toplantılar yapılıyor. Bu o kadar kıymetli ki bunun faydası anlatılamaz, ölçülemez. Bu ateşi federasyon yaktı, bizim işimiz buraya destek olmak. Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı’nın burada olmasından hep birlikte bunun parçası olmaktan çok mutluyuz. Bu ligin önümüzdeki senelerde de devam etmesi lazım. Buradan her anlamda Türk basketbolunun geleceği çıkacak.\"

ÇAĞATAY AFŞAR: \"KAMP ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR\"

Son olarak ev sahibi olarak lig ve kampla ilgili görüşlerini paylaşan TOFAŞ Spor Kulübü oyuncusu Çağatay Afşar ise, “Kamp çok verimli geçiyor. Bizimle çok ilgileniyorlar ve kamp çok yoğun... Burada antrenmanlar ve eğitimler düzenleniyor. Duayen dediğimiz pek çok antrenör de bizimle birlikte. Çok değerli hocalarımız var ve onlardan burada hep bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu ligi, oynamak için fırsat olarak görüyoruz. Oynadıkça kondisyonumuz artıyor ve bizim için daha iyi oluyor. Bu lig bizim için daha iyi bir lig” diye konuştu.

