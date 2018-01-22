Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı 24-27 Ocak'ta Bursa'da

BURSA,(DHA) - Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı, 24-27 Ocak tarihleri arasında Bursa\'da gerçekleştirilecek. Kampa Mustafa Vehbi Koç Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan Basketbol Gençler Ligi (BGL), genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. \"Sahne Gençlerin\" sloganıyla düzenlenen ligde normal sezonun sona ermesiyle Final Grubu maçları öncesi verilen arada takımlar Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı\'na katılacak. 24-27 Ocak tarihleri arasında TOFAŞ Spor Kulübü\'nün tesisleri içinde yer alan Mustafa Vehbi Koç Spor Salonu\'nda ilk kez gerçekleştirilecek BGL Gelişim Kampı\'nda dört gün boyunca basketbolun tecrübeli isimleri, katılımcılara deneyim ve bilgilerini aktaracak.

Gelişim kampında, Basketbol Gençler Ligi takımlarından 48 basketbolcunun yanı sıra, (1999 doğumlu 16 basketbolcu, 2000 doğumlu 16 basketbolcu ve 2001 doğumlu 16 basketbolcu), 20 BGL kulübünün başantrenörleri, altyapı yöneticileri ve kondisyonerler katılacak. Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı\'nda, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Aydın Örs; TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören, Başantrenörü Orhun Ene, MHK Üyesi Dr. Rüştü Nuran, TBF Sağlık Kurulu Üyesi Öğ.Gör.Dr. Kerem Ülkü ile Türkiye Milli Takımlar ve Sakarya Büyükşehir Basketbol Kondisyoneri Ertan Bedir de eğitmen olarak yer alacak.

TBF Sağlık Kurulu ile Acıbadem Sports Ekibi işbirliğiyle, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı\'na katılan basketbolculara sakatlık risk ve performans analizleri yapılacak.

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