Basketbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı

İSTANBUL / DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi.

Buna göre Türk takımlarının katılacağı organizasyonlar şöyle;

-ERKEKLER-

Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka

Basketball Champions League: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya BŞB

7DAYS EuroCup :Tofaş, Galatasaray, Türk Telekom

FIBA Europe Cup: Kaşıyaka, İstanbul BŞB

-KADINLAR-

Euroleague Women: Fenerbahçe, Hatay BŞB, Çukurova Basketbol

Euro Cup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, Galatasaray, OGM Ormanspor