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Spor

Basketbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı

İSTANBUL / DHA Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi

27 Haziran 2018 13:45

İSTANBUL / DHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi.
Buna göre Türk takımlarının katılacağı organizasyonlar şöyle;
-ERKEKLER-
Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka
Basketball Champions League: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya BŞB
7DAYS EuroCup :Tofaş, Galatasaray, Türk Telekom
FIBA Europe Cup: Kaşıyaka, İstanbul BŞB
-KADINLAR-
Euroleague Women: Fenerbahçe, Hatay BŞB, Çukurova Basketbol
Euro Cup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, Galatasaray, OGM Ormanspor

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