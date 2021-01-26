Kobe Bryant'sız geçen bir yıl

2020’nin ilk günlerinde geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Amerikan Basketbol Ligi (NBA) efsanesi Kobe Bryant ölümünün birinci yılında anılıyor. Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Black Mamba lakaplı Kobe Bryant; 2009 ve 2010'da NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilmeyi başarmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine adını birçok kez altın harflerle yazdırmış olan Kobe Bryant, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna ile geçen sene 26 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Helikopter kazasında ölenlerin sayısının toplamda 9 olduğu açıklanmıştı.

41 yaşında hayata veda eden Bryant, tarihin en iyi basketbol oyuncuları arasında gösteriliyordu.

2016 yılında parkeye veda eden Kobe Bryant, 20 sezon formasını giydiği Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşarken 18 kez all star kadrosunda yer aldı. Yıldız ismin ABD formasıyla 2 Olimpiyat Şampiyonluğu da bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde Kobe Bryant’ın kızı Vanessa Bryant medyaya Kobe'nin kaza fotoğraflarını artık göstermemelerini rica eden bir yazı yayınlamış, “Artık görmek istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Anma töreni düzenlenecek

26 Ocak 2020’de helikopter kazasında hayatını kaybederek sporseverleri yasa boğan Kobe Bryant’ın ölüm yıl dönümü ile ilgili, Los Angales Lakers’tan açıklama geldi. Lakers, acılarının hala taze olduğunu ve Kobe’nin ölüm yıl dönümü anma törenlerinin büyütülmeyeceğini açıkladı.

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