15 yıl önce bugün: Kobe Bryant, 81 sayılık performansıyla tarihe geçti

Geçirdiği helikopter kazası sonucu aramızdan ayrılan dünyaca ünlü eski basketbolcu Kobe Bryant, 15 yıl önce bugün, Los Angeles Lakers’ın Toronto Raptors’ı 122-104 yendiği maçta attığı 81 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant, 22 Ocak 2006 günü Toronto Raptors potasına 81 sayı göndererek, tarihte bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu.

Maçın ilk yarısında 26 sayı kaydeden Kobe, ikinci yarıda attığı 55 sayıyla beraber tarihe geçti. Toplamda 46 şut kullanan ve 28'inde isabet bulan Bryant, 13'te 7 isabetle üçlük attı. Yıldız basketbolcu serbest atış çizgisinden de 20'de 18'le oynadı. Toplamda 81 sayı üreten Kobe, Wilt Chamberlain'in 100 sayılık performansının ardından bir maçta en çok sayı atan oyuncular arasında ikinci sıraya yerleşti.

İşte Kobe Bryant'ın tarihe geçen o performansı: