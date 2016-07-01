Basketbol efsanesi Dusan Ivkovic emekliliğini açıkladı

Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesi, son iki yılda Anadolu Efes’i çalıştıran Dusan Ivkovic, antrenörlük kariyerini sona erdirdiğini duyurdu.

Sırbistan haber ajansı Tanjug’a yaptığı yazılı açıklamayla emekliliğini duyuran Ivkovic, antrenörlük mesleğinin her gün önemli kararlar almayı gerektirdiğini belirterek, "İşinizi sevgiyle yaptığınızda beraberindeki zorlukları da kabul ediyorsunuz. Çalıştığım yıllar boyunca bir kez bile strese girmedim, görevimi tutkuyla yaptım" ifadelerini kullandı.

Kariyerini sonlandırma kararının mantıklı ve bir o kadar da duygusal olduğunu aktaran Ivkovic, "Geriye dönüp baktığımda benimle birlikte yürüyen herkese, özellikle bana güvenen ve ilham kaynağım oyuncularıma teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ivkovic'in başarılarla dolu kariyeri

Antrenörlük kariyerine Sırbistan’ın Partizan takımında başlayan 72 yaşındaki Ivkovic, Yunanistan’ın Aris, PAOK, Panionios, Olympiakos ve AEK, Rusya’nın CSKA Moskova ve Dinamo Moskova, Hırvatistan’ın Sibenik ile Sırbistan’ın Radnicki ve Vojvodina ekiplerinde görev yapmıştı.

Kulüp kariyerinde Olympiakos’la 1997 ve 2012’de Avrupa Ligi’ni kaldıran Ivkovic, 1979’da Partizan ile Korac Kupası’nı, 2000’de AEK ile Saporta Kupası’nı, 2006’da da Dinamo Moskova ile ULEB Avrupa Kupası’nı kazanmıştı.

Yugoslavya Milli Takımı’nın başında 1989, 1991 ve 1995 Avrupa Şampiyonası ile 1990 Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde eden Ivkovic, 1988 Seul Yaz Olimpiyatları’nda da gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa Ligi’nde 2012’de yılın antrenörü seçilen Ivkovic, Sırbistan Milli Takımı’na 2009’daki Avrupa Şampiyonası’nda ikinciliği getirmişti.

Anadolu Efes’te ikinci sezonunu tamamlayamadan görevine son verilen Ivkovic, lacivert-beyazlı ekipte Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda zafere ulaşmıştı.