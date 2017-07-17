Basketbol antrenörü İsmail Veysel Ulukan evinde ölü bulundu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü’nde basketbol antrenörlüğü yapan İsmail Veysel Ulukan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yokuşbaşı Mahallesi Defne Sokak’taki evinde yalnız yaşayan İsmail Veysel Ulukan’dan (57), üç gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Evde hareketsiz bulundu

Ulukan’ın cep telefonunu arayan ve telefonun içeride olduğunu duyan yakınları, kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Ulukan, yakınlarınca evde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, Ulukan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü’nde basketbol altyapı antrenörlüğü görevini sürdüren bir çocuk babası Ulukan’ın cesedi, polis ve savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.