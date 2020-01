Basketbol All Star organizasyonunda formalar DAFRON'dan

Tamamen yerli bir marka olan DAFRON, tekstilde ve spor malzemelerinde 950 çeşit ürün stoğu ile her an spora hizmete hazır

DAFRON Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İlk: \"4 büyüklerden bir takımı DAFRON olarak giydirmek hayalimiz\"

\"Markamız; Almanya, İsrail, Kosova ve Azerbaycan ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı\"

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Üretimi Türkiye\'de yapılan ve 200 bin tekstil stoğu, 950 kalem ürün stoğu ile müşterilerine hizmet ve destek veren DAFRON tamamen yerli bir marka. Tüm ürünlerini Türkiye\'de üreten DAFRON basketbolda 5 takımı baştan aşağıya giydirirken, 2018 All Star organizasyonunun forma tedarikçisi oldu.

DAFRON Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İlk; \"Süper Lig\'in 4 büyüklerinden birini de giydirmek hayalimiz\" derken iyi ve sürdürülebilir hizmetin başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Serdar İlk, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada; \"Tamamen yüzde yüz yerli bir markayız. Bununla da beraber üretimimizi Türkiye\'de yaptırıyoruz. Tedarikçilerim de Türkiye odaklı. Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun bu seneki All-Star organizasyonunda forma tedarikçisi olduk. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket ve Gaziantep Basketbol kulüpleri ile çalışıyoruz. 1\'inci Lig\'de ise Antalyaspor, Bursaspor Durmazlar ve Bahçeşehir Koleji ile çalışıyoruz. Sadece forma değil, eşofmanı, tişörtü, çantası, çorabı ile yani tamamen bir takım sporları yapıyoruz. Takım sporlarında takımların giydiği her şeyi tedarik edebiliyoruz. Her şeyi burada yaptırıp kurumlara, kuruluşlara tedarik edebiliyoruz.

İyi hizmet ettiğimizi düşünüyoruz kulüplere, kuruluşlara. Hedeflerin en büyüğünü koyduğunuz zaman 4 büyüklerden bir takımı DAFRON olarak giydirmek hayalimiz. Yaklaşık 150-200 bin tekstil stoğu ile müşterilerimize hizmet ediyoruz. 950 kalem ürün stoğumuz ile müşterilerimize destek oluyoruz. Buradaki en önemli unsur bence müşteri memnuniyeti. Yaptığınız hizmet ile ön plana çıkmaya çalışıyorsunuz. İkinci kısım da ürün kalitesi. Sorarsanız fiyat en son. Yani insanlar hizmetten hoşlanıyor. Onlara iyi hizmet ettiğiniz zaman başarıyı bulabiliyorsunuz\" şeklinde konuştu.

Serdar İlk, dünyanın önde gelen spor markalarından biri ile bir projeye imzaya atmak üzere olduklarını da belirterek, \"Şu anda açıklamayı doğru bulmuyoruz. Ama planlarımız içerisinde böyle bir gelişme mevcut. İsmini imza atılınca tüm dünya ve Türkiye\'ye açıklayacağız\" dedi.

\"ALMANYA\'INN MÜNİH KENTİNDE DÜZENLENECEK ISPO FUARI\'NDA EN BÜYÜK TÜRK STANDI BİZDE OLACAK\"

Dünyanın en büyük spor fuarlarından biri olan ISPO 2018\'e katılacaklarını da ifade eden İlk, \"28 Ocak\'taki fuarda yaklaşık 100 metrekare bir alanda Türk firması olarak bugüne kadar fuara katılmış en büyük stantlardan biri olacağız. Tamamen yüzdü yüz yerli bir marka olarak ürün yelpazemizi her geçen gün büyütüyoruz. Amacımız sırf Türkiye\'de kalmak değil, bir yerli marka olarak orada olmkalıydık ve çok da iyi hazırlandık\" şeklinde konuştu.

\"MARKAMIZ; ALMANYA, İSRAİL, KOSOVA VE AZERBAYCAN İLE DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALADI\"

4 ülkeye ihraç yaptıklarının altını da çizen DAFRON Yönetim Kurulu Başkanı Serdar ilk, sözlerini şöyle tamamladı: \"Markamız ile ilgili İsrail, Kosova, Azerbaycan ve Almanya\'da distribütörlüklerimizi oluşturduk. Bu 4 ülke ile şu anda DAFRON markası distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Geçmiş dönemlerde bu sözleşmeleri bayağı aktif olarak kullanıyoruz. amacımız bütün Avrupa ve dünyaya DAFRON\'u yaymak.\"

