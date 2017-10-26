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Başkentteki Cumhuriyet Bayramı programında değişiklik 

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce (BYEGM) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacağı daha önce duyurulan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni iptal edildi

26 Ekim 2017 20:15

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nce (BYEGM) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacağı daha önce duyurulan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni iptal edildi. AKM’de yapılması planlanan tören yerine aynı gün Bakanlıklar’dan Ulus Birinci Meclis’e yürüyüş gerçekleştirileceği açıklandı. 
AKM\'de yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı töreninin, BYEGM\'nin resmi internet sitesindeki akreditasyon duyurusu, bugün değiştirildi. Yeni duyuruda, \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında Bakanlıklar’dan Ulus Birinci Meclis’e yapılacak yürüyüşü takip etmek isteyen basın mensupları için Genel Müdürlüğümüzce akreditasyon işlemi uygulanacaktır\' denildi. 
Bu değişiklikle Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için AKM alanında yapılması planlanan tören, Bakanlıklar’dan Ulus Birinci Meclis’e yapılacak yürüyüşle değiştirildi. 

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