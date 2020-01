Başkentteki cinayet anı kamerada

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, 6 gün önce park halindeki aracının içinde sırtından vurularak, öldürülen Aydın Sümer cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin pompalı tüfekle aracın içine 2 kez ateş etme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, salı günü, gece saatlerinde Çankaya\'da bulunan Çayyolu Mahallesi\'nde meydana geldi. 2875\'inci Sokak üzerinde, 06 DCT 71 plakalı otomobil içinde sırtından vurulmuş halde Aydın Sümer\'in cesedi bulundu. Polis ekiplerinin, olay yerinde yaptığı inceleme üzerine cinayet şüphelileri, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüpheliler, olay gecesi Konya\'da yakalandı.

Olaydan 6 gün sonra ortaya cinayet görüntüleri çıktı. Görüntülerde, babası Ferat Yasan ile birlikte olay yerine gelen Uğur Can Yasan\'ın burada oturan 2 kişiye pompalı tüfek doğrulttuğu görüldü. Uğur Can Yasan\'ın daha sonra aracıyla olay yerine gelen Aydın Sümer ile kısa bir süre konuştuktan sonra Sümer\'i sırtından vurduğu ve aracını tekmeleyerek, Sümer\'e tekrar ateş ettiği görüldü. Güvenlik kamerasına, Uğur Can Yasan ve babasının olayın ardından orada bulunan 2 kişiyle birlikte kaçma anları da yansıdı.

\'BAYANLARA LAF ATTI\' DEMİŞTİ

Konya\'da yakalanan 21 yaşındaki katil zanlısı Uğur Can Yasan, burada verdiği ilk ifadesinde, olaydan önce babasıyla birlikte aracın arka tarafında alkol aldıklarını belirterek, bu sırada içinde 3 kişi bulunan bir otomobilin yanlarına gelerek, orada duran kadınlara laf attığını ve kendilerinin de onları uyardıktan sonra tartışma çıktığını söylemişti. Tartıştıkları kişilerin, yarım saat sonra 15-20 araçla geri geldiğini ileri süren Yasan, kendisinin de bagajda bulunan silahını alarak, ateş ettiğini ve kimi vurduğunu bilmediğini söylemişti.

