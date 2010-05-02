Başkentte Yeşilçam rüzgarı

T24 - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği Yeşilçam döneminin unutulmaz filmlerinin konu edindiği ''1. Yeşilçam Filmleri Festivali'', 5 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak.



İlk kez düzenlenen ve 2 gün sürecek festivalde, Türk sinemasının unutulmaz isimleri, Ekrem Bora, Erol Büyükburç, Ediz Hun, Selda Alkor, Sümer Tilmaç, Rıfat Aras, Ülkü Erakalın, Fikret Hakan, Engin Çağlar, Vadullah Taş, Salih Güney, Nilüfer Aydan, Eşref Kolçak, Nebahat Çehre, Halit Akçatepe, Hakan Balamir, Serdar Gökhan, Fatma Girik, Murat Soydan, Sezer Sezin, Perihan Savaş, İzzet Günay, Nihal Menzil ve Ezel Akay'ın da aralarında olduğu yıldızlar, festival konuklarıyla söyleşi yapacak.



Festival süresince Yeşilçam döneminin hafızalara kazınan filmlerinin unutulmayan afişleri, ''Yeşilçam Sokağı''nda sergilenirken Yeşilçam'ı unutulmaz yapan film müzikleri de başkentli sanatseverle olacak.



Fakülte bahçesi, gramofon ve 45'liklerden oluşan canlı müzik dinletisi için özel olarak hazırlanacak. Festivalin konukları, beyaz bahçede kokteyl eşliğinde 45'likleri dinleme fırsatını yakalayacak.



''Yeşilçam Filmleri Festivali'' süresince Gazi Üniversitesi'nin sinema odalarında Türk sinemasının yetiştirdiği usta isimlerden Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün ve Halit Refiğ'in klasikleşmiş eserleri beyaz perdeye yansıtılacak.



Sinema hayatı boyunca 200'e yakın filmle sinemaseverlerle buluşan Ediz Hun sanat yaşamının 50. yılında, festival kapsamındaki özel bir gösterimle hayranlarıyla buluşacak.





Yeşilçam Onur Ödülleri verilecek



Yeşilçam Filmleri Festivali kapsamında özel bir gösteriyle yaşamını sinemaya adamış Yeşilçam'ın devlerine yaşam boyu sinema onur ödülleri sunulacak.



6 Mayıs akşamı saat 20.00'de başlayacak kırmızı halı geçidinin ardından başlayacak törende, Ekrem Bora, Selda Alkor, Sümer Tilmaç, Rıfat Aras, Ülkü Erakalın, Fikret Hakan,Engin Çağlar, Vadullah Taş, Salih Güney, Nilüfer Aydan, Eşref Kolçak, Nebahat Çehre, İzzet Günay, Halit Akçatepe, Sezer Sezin, Perihan Savaş, Hakan Balamir, Serdar Gökhan, Fatma Girik, Murat Soydan'a ''yaşam boyu sinema onur ödülleri'' takdim edilecek.



Yeşilçam filmleri programı, Yeşilçam'ın yıldızlarının katılımıyla ''Yeşilçam Balosu'' ile sona erecek.







