-BAŞKENTTE ULAŞIMA KAR ENGELİ GÖLBAŞI (A.A) 08.03.2011 - Ankara-Konya karayolunun Ahlatlıbel-Gölbaşı arasındaki bölümü trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre gün boyunca etkili olan kar yağışı şehir içi ulaşımın yanı sıra şehirlerarası trafiği de olumsuz etkiledi. Ankara-Konya karayolunun Ahlatlıbel mevkisinde kontrolden çıkan bir tırın yolu ulaşıma kapatması sonucu Gölbaşı ilçe merkezine kadar araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda özel bir okula ait 25 servis aracının da içindeki öğrencilerle birlikte Kepekli mevkisinde mahsur kaldığı bildirildi. Bu arada Gölbaşı-Konya karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımın durduğu öğrenilirken, kazada yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine giden ambulansların yolun ulaşıma kapanması nedeniyle henüz bölgeye ulaşmadığı kaydedildi. Öte yandan Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerindeki bir çok semtte, maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, yüzlerce aracın yollarda kaldığı gözlendi. -ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN UYARI- Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada, kenti etkisi altına alan ve şiddetini artıran kar yağışı ile soğuk hava koşullarının devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, hava sıcaklığının ''-4'' dereceye kadar düşeceği ve yollarda gizli buzlanma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunulurken, aşınmış ve mevsim koşullarına uygun olmayan kabak lastikli araçlarla yollara çıkılmaması istenildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, zorunlu haller dışında ulaşımda, toplu taşım araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulunarak, Ankara'daki tüm cadde, bulvar ve sorumluluğundaki sokakların trafiğe açık tutulması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Anons araçlarıyla da vatandaşların sürekli bilgilendirildiğini kaydeden yetkililer, 37 ayrı ekip, 52 adet kar küreme ve tuz atan araç (unimog), 20 adet önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 20 adet greyder, 26 adet loder, 23 adet dozer, 21 adet hidromek, 207 adet kamyon ve bin 80 personel ile 24 saat süreyle 3 vardiya halinde çalışıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeterli tuz stoklarının bulunduğunu da belirterek, karlı ve buzlu yollara alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz döküldüğünü bilgisini verdi.