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Yaşam

Başkentte ücretsiz açık hava konserleri ANKARA (A.A)

27 Eylül 2011 13:27

-Başkentte ücretsiz açık hava konserleri ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin 2011-2012 sanat sezonu açılış programları kapsamında ücretsiz konserler düzenlenecek. Alınan bilgiye göre, bugün saat 20.00'de CerModern Sanat Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açık hava konseri gerçekleştirilecek. Yarın saat 20.00'de ise Ankara Resim ve Heykel Müzesi bahçesinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğunun açık hava konseri ve gösterisi izlenebilecek. Hamamönü Meydanı'nda perşembe günü saat 20.00'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediye Başkanlığı işbirliğinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu açık hava konserleri ile Devlet Halk Dansları Topluluğunun gösterisi seyirciyle buluşacak.

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