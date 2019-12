-BAŞKENTTE TARKAN VE MANGA KONSERİ ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Ünlü şarkıcı Tarkan ve Manga grubu, Fanta Gençlik Festivali konserleri kapsamında Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanı'ndaki konserde ilk olarak Manga grubu sahne aldı. Grup, bugüne kadar çıkardığı albümlerdeki sevilen şarkılarını başkentliler için seslendirdi. Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda ikinci olan ''We Could Be The Same'' ile yeni çıkacak albümden ''Rezalet'' isimli şarkıyı da söyleyen gruba davetliler de danslarıyla eşlik etti. Daha sonra sahneye gelen Tarkan da eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla Ankaralı hayranlarını coşturdu.