-BAŞKENTTE TANGO KARNAVALI ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Tangoloji ve Latino Dans Stüdyoları tarafından düzenlenen ''Ankara Tango Karnavalı'' 13 Mayıs'ta başlayacak. Karnaval 3 gün boyunca tango dans geceleri, dünyaca ünlü yıldızlardan özel tango eğitimleri ve gösterilerle izleyenlere büyüleyici bir dans şöleni sunacak. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü Arjantinli tango yıldızları Gaston Torelli&Moria Castellano ile Alberto Colombo&Mariela Sametband ilk kez Ankaralılarla buluşacak. Tango eğitmeni Ali Işıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tangoloji ve Latino Dans Stüdyolarının organizasyonunda ''Ankara Tango Karnavalı''nın 13 Mayıs'ta Başkentlilerle buluşacağını söyledi. Karnavalın muhteşem tango gösterilerinin yanı sıra ünlü yıldızlardan özel tango eğitimi fırsatı da sunacağını anlatan Işıklı, ''Arjantin'in dünya müzik ve dans kültürüne armağanı Gaston&Moira ve Alberto&Mariela çiftleri Ankara Tango Karnaval farkıyla ilk kez Ankara'da olacak. Tango müziği ve dansı üç gün boyunca özel bir yolculuğa çıkaracak'' dedi. -TANGONUN YILDIZLARI- Işıklı, karnaval kapsamında geleneksel tango özü ile günümüz modern estetik anlayışını başarıyla birleştiren tango dans çifti Gaston Torelli ve Moira Castellano'nun Ankaralı sanatseverlerle buluşacağını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Gaston ve Moira'nın yorumlarında deneyimi ve gençliği, dansı, tangoyu, dinamizm ve duygusallığı aynı anda görmek mümkün. Çift çocukları nedeniyle 2011'den itibaren Avrupa'da organize ettikleri tur sayısını azaltmış ve ulaşılması daha zor bir Tango çifti haline geldi. Avrupa'da olacakları haftalardan birini Ankara Tango Karnavalı'nın özel davetlisi olarak Türkiye'ye ayıran çift, gösterilerini sunmak üzere ilk kez Ankara'ya gelecek. Alberto Colombo ve Mariela Sametband da karnavalda olacak. Çiftin çalışmalarında danslarını doğaçlama ve koreografi gibi iki zengin ve zıt başlık altında birleştirmeleri göze çarpıyor. Tangodaki incelikler ve nüanslar araştırma ve çalışmalarının esasını oluşturuyor. Türkiye'ye daha önce iki kez gelen çift, karnaval konukları olarak ilk kez Başkentte sahneye çıkacak. Sanatçılarımız karnaval kapsamında 13-14-15 Mayıs'ta tango dansı konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm dansçı ve sanatseverlere yönelik başlangıç, orta ve ileri seviyelerde eğitimler de verecek. Akşamları ise büyüleyici gösterileriyle tango dans gecelerini taçlandıracaklar.'' -KARNAVAL ETKİNLİK PROGRAMI- Karnaval kapsamında tango workshopları Tangoloji ve Latino Dans Stüdyolarında gerçekleştirilecek. 13 Mayıs'ta Alberto Colombo ve Mariela Sametband'ın açılış dansı Elit Palas Butik Otel'de izlenebilecek. Karnavalın ikinci gününde Torelli ve Moria Castellano'nun gösterisi Unitown Cafe'de yapılacak. Karnavalın son gününde kapanış dansları yine Unitown Cafe'de izlenebilecek. Her türlü komik ve eğlenceli aksesuarın serbest olduğu Pazar akşamı dans gecesine katılan tüm konuklar, arzu ettikleri peruk, komik şapka, maske veya kostümlerle gelerek karnavala renk katacak.