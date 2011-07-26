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Yaşam

BAŞKENTTE SÜNNET ŞÖLENİ ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2011 14:10

-BAŞKENTTE SÜNNET ŞÖLENİ ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ''2011'de 2011 Sünnet'' sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek sünnet şöleninde Mustafa Ceceli ve Şükriye tutkun konser verecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sünnet kampanyası çerçevesinde Haziran ayı başından bu yana 2011 çocuğun sünnet olduğu, kampanya çerçevesinde günde 90-100 çocuğun sünnet işleminin gerçekleştirildiği belirtildi. Sünnet çocuklarının evlerine yakın bir merkezden otobüslerle sünnetin yapılacağı kliniğe götürüldüğü belirtilen açıklamada, özel bir klinikte, dikişsiz, kanamasız, stressiz bir yöntemle gerçekleştirilen sünnet işleminin, çocukların duyduğu endişeyi palyaçolar, çocuk oyun alanları, yüz boyama ile en aza indirerek, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 30 Temmuzda Harikalar Diyarı'nda düzenlenecek büyük şölende, birçok sürpriz etkinliğin yer alacağı, şölende ayrıca Şükriye Tutkun ve Mustafa Ceceli'nin, hem sünnet çocuklarına hem de ailelerine birer konser verecekleri kaydedildi.

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