Başkentte su sayacı hırsızlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören'de 29 adet su sayacının çalındığını bildirdi.



ASKİ Genel Müdürü Kamil Kılıç, yaptığı açıklamada, son günlerde üst üste çalıntı sayaç şikâyetleri aldıklarını söyledi.



Özellikle Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde abonelerin "suyun akmadığını fark edip" sayaçlarını kontrol ettiklerinde sayaçlarının sökülmüş olduğunu gördüklerini bildiren Kılıç, kurumu arayan abonenin "sayaçların neden söküldüğünü" sorduklarını belirtti.



Ancak kurumun kayıtlarında böyle bir işlem yapılmadığı tespit edilince sayaçların hırsızlık amaçlı söküldüğünün anlaşıldığını ifade eden Kılıç, bazı abonelerin ise birtakım kişilerce kasıtlı olarak sayaç mühürlerinin kırıldığı ya da tahrif edildiğinin belirlendiğini kaydetti.



Keçiören Tepebaşı Mahallesi'ne bağlı Cuma Sokak, Foça Sokak, Çaykara Sokak ve Çığ Sokak'ta ASKİ'ye yapılan ihbarlardan bu ay içinde 29 adet sayaç hırsızlığının saptandığını bildiren Kılıç, şunları söyledi:



"Bu hırsızlıkların bazılarında gelen şahıslar ASKİ görevlisi olduğunu iddia ederek sayaçları sökmüşler ya da üzerindeki mühürlere zarar vermişler. Ancak yapılan incelemede bu kişilerin ASKİ personeli olmadıkları ve hırsızlık amaçlı sayaç söktükleri anlaşılmıştır. Çalınan sayaçlar abonenin şikâyeti üzerine değiştirilmiştir. Vatandaşlarımızdan sayaç hırsızlıklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, resmi görevli olduğunu söyleyen kişilerden kimlik sormalarını, şüphelendikleri durumları ALO 155 Polis İmdat ve ALO ASKİ 185 nolu telefonlara bildirmelerini istiyoruz."



(AA)

