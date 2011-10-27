-Başkentte su kesintisi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Ankara'da, Yenimahalle ilçesinde bazı mahallelerinde vana değişim çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ostim Mahallesi Alınteri Bulvarı ile 17. Cadde köşesinde gerçekleştirilecek vana değişim çalışması nedeniyle 31 Ekim Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında 9 saat süreyle Yenimahalle ve Batıkent bölgesindeki bazı mahallelerde su kesintisi gerçekleştirilecek. Su kesintisinden, Ostim Mahallesi'nin tamamı, Serhat Mahallesi'nin bir kısmı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin bir kısmı, Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi ve Batıkent Turgut Özal Mahallesi etkilenecek.