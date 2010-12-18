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Yaşam

BAŞKENTTE SU KESİNTİSİ  ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 14:19

-BAŞKENTTE SU KESİNTİSİ  ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Ankara'da içme suyu bağlantı çalışmaları dolayısıyla Mamak, Altındağ ve Keçiören'in bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesi Bostancık Caddesi'nde yapılacak içme suyu bağlantı çalışmaları nedeniyle, Mamak ve Altındağ'ın bazı mahalle, cadde ve sokaklarında, 21 Aralık Salı günü saat 08.00'den itibaren 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Su verilemeyecek mahalleler şöyle: ''Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi, Ekin Mahallesi ve üst kotları, Altındağ ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi, Feridun Çelik Mahallesi, Karapürçek Mahallesi, Başpınar Mahallesi, Doğantepe Mahallesi, Beşikkaya Mahallesi, Battalgazi Mahallesi üst kotları ve Alemdağ Mahallesi.'' Keçiören'e bağlı Kızlarpınarı Caddesi'nde yapılacak içme suyu bağlantı çalışmaları nedeniyle de Bağlarbaşı Mahallesi, Şevkat Mahallesi, Kamil Ocak Mahallesi'nin üst kotları, Güçlükaya Mahallesi, Çaldıran Mahallesi ve Yeşilöz Mahallesi'ne 21 Aralık Salı günü 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

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