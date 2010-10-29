-BAŞKENTTE SICAKLIKLAR DÜŞECEK ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Ankara'da hava sıcaklıkları yarın 4 derece düşecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da dün geceden itibaren etkili olan yağışlarda, merkezde metrekareye 33,6, Haymana'da 35, Polatlı'da 33, Akıncı'da 30, Beypazarı'nda 29, Bala'da 27, Elmadağ'da 23, Nallıhan'da 22, Kızılcahamam'da 20, Şereflikoçhisar'da 18 kilogram yağış düştü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli yağışların, yarın kısa süreli ve hafif yağışlar şeklinde beklendiğini bildiren yetkililer, Ankara'da cumartesi gününden itibaren 5 gün yağış beklenmediğini kaydetti. Yetkililer, yarın 4 derece düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının pazar günü itibariyle 4 ila 6 derece yükselerek mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.