-BAŞKENTTE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Başkentte gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir içi ve şehirler arası bağlantı yollarında trafiğin sıkışmasına, bazı araçların yolda kalmasına neden olan yağış sonrasında birçok evi de su bastı. Ankara-İstanbul yolunda devam eden yol çalışması nedeniyle asfaltın kazılan bölümleri, yağmur suyuyla doldu. Yolun bir şeridindeki çalışma nedeniyle asfalt yaklaşık yarım metre derinliğinde, 3,5 metre genişliğinde kazılmıştı. Yolda çalışma yapıldığına dair işaret levhalarının az olması ve şiddetli yağış nedeniyle de levhaların görünmemesi üzerine, bazı araçlar yolun kazılmış kısımına düştü. Yolun bu kısmına düşen TIR ve kamyonet gibi araçlar kendi çabalarıyla sudan çıkarken, küçük araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Emniyet güçlerinin tedbir almasına rağmen, şiddetli yağış nedeniyle araçların düşmesi engellenemedi. Araç sürücüleri, yolda çalışma olduğuna dair işaret levhalarının az ve yetersiz olduğunu, sabit levhalar kullanılmadığını, plastik dubaların da yağmur nedeniyle kaybolduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını, araçlarında oluşan zararın tazminini isteyeceklerin belirttiler.