-BAŞKENTTE SABIKALILARA TİCARİ ARAÇ KULLANMA YASAĞI ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkentteki tüm şoförler için bir düzenleme yapmak istediklerini, bunun için bir yönetmelik hazırladıklarını ve bu yönetmeliği önümüzdeki hafta Ankara Büyükşehir Belediyesine vereceklerini söyledi. Yiğiner, Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Ali Şişman, Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ve Sincan Şoförler Odası Başkanı Mehmet Gündüz ile birlikte ANKESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki şoförlerin sıkıntılarını ve bu konuda yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Daha önceden Ankara'daki tüm şoförlerin, odalarına kayıtlı olduğunu ve bir sorun olması halinde şoförlere rahatça ulaşabildiklerini dile getiren Yiğiner, günümüzde ise ellerinde mal sahipleri hariç hiçbir şoförün kaydının bulunmadığını ve bunun da ciddi bir sorun teşkil ettiğini bildirdi. Şoförlerin kayıt dışı çalışmalarının, sosyal güvence konusunda da sorun yaşattığını dile getiren Yiğiner, ''Bu şoförlerin çoğu Ankara'yı bilmiyor bile. Özellikle taksi şoförleriyle ilgili, bu konuda şikayetler alıyoruz ama bu şoförlerin kim olduğu konusunda elimizde bir kayıt olmadığı için bir şey yapamıyoruz'' dedi. Yaşanan bu sıkıntılarla ilgili bir hazırlık içinde olduklarını aktaran Yiğiner, şöyle konuştu: ''Başkentteki tüm şoförler için bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bunun için bir yönetmelik hazırladık. Önümüzdeki hafta bu yönetmeliği Büyükşehir Belediyesine vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi, bu yönetmeliği onaylarsa ve tabi sonrasında UKOME'de de onaylanırsa, yönetmelik devreye girer ve istediklerimizi o zaman yapabiliriz. Hazırladığımız yönetmeliğe göre, artık bütün şoförler kayıt altına alınacak. Sabıka kaydı bulunanlar Ankara'da şoförlük yapamayacak, kravatsız şoför kalmayacak. Bu söylediklerimiz tüm taksi, minibüs, otobüs ve servis şoförlerini kapsıyor. Özellikle taksi şoförlerine eğitim vereceğiz. 65 yaşın üstündekilerin taksicilik yapması bize göre yanlış. Buna çözüm getirmek istiyoruz. Ayrıca 12 yaşından büyük ticari araçların da trafikte olmasını doğru bulmuyoruz. Bu konu da yönetmelikte yer alacak. Bir aksilik olmazsa Ankara'daki bu sorunlar, bu yıl içerisinde çözülecek ve ulaşım, düzene girecek.'' -MARKET SERVİSLERİNE ''KÖTÜ HABER''- Büyük Süpermarketlerin ve Alışveriş Merkezlerinin (AVM), müşterilerini kendi servisleriyle taşımalarının Ankara'da yol açtığı sorunlara da değinen Yiğiner, bu konunun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2010 tarih ve 3391 nolu kararı ile yeniden düzenlendiğini bildirdi. Mehmet Yiğiner, alınan kararın 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Karara göre, marketlerin servis araçları müşterilerini sadece alışveriş sonrası evlerine götürecekler. Dönüşlerde yolcu alamayacaklar ve minibüs-otobüs güzergahından farklı bir güzergah belirleyecekler. Ayrıca, müşterilerini servisle taşımaya devam etmek isteyen market ve AVM'ler, belirlenen bedel üzerinden, Güzergah İzin Belgesi almak zorundalar. Bu bedel, minibüsler için aylık 500 tam bilet, midibüsler için aylık bin tam bilet, otobüsler için ise aylık bin 500 tam bilet olarak belirlendi. Yani marketler servis hizmeti vermek için artık her ay bu bedelleri ödemek zorundalar. Alınan bu karardan çok memnunuz. Biz bu servislerin, müşterilerini taşımasına karşı değiliz, ancak artık iş öyle bir hal almıştı ki servisler dolmuş, otobüs, taksi gibi çalışmaya başlamıştı. Müşterisini gideceği yere bıraktıktan sonra geri dönüş yolunda otobüs ve minibüs duraklarından yolcu alıyor, bu durum da haksız rekabete yol açıyordu. Minibüs, taksi ve otobüs esnafı bu durumda çok mağduriyet yaşıyordu. Ayrıca Ankara'da bin 500 civarında bu servis araçlarından var. Bunlar, otobüs-minibüs güzergahlarına girerek, trafiğin akışını da güçleştiriyordu. Bu nedenlerden ötürü alınan karardan çok memnunuz. Eminiz ki, artık böyle bir servis maliyetine katlanmak zorunda kalmayan marketler de bu maliyeti fiyatlarına yansıtacaktır ve ürün fiyatları ucuzlayacaktır. Böylelikle karar, vatandaşa da yarayacaktır.'' Başkentteki taksi, minibüs ve otobüs esnafının kar etmekte her geçen gün zorlandığını dile getiren Yiğiner, yapılan düzenlemeyle biraz da olsa esnafın rahatlayacağını söyledi. Yiğiner, akaryakıt fiyatlarındaki artışa da dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Şoför esnafımız, kazandığı paranın neredeyse yarısından fazlasını vergi olarak ödüyor. Şoförün en önemli gideri akaryakıttır ve akaryakıttan alınan vergiler o kadar yüksek ki, vatandaş kazandığı paranın yüzünü dahi göremiyor. Akaryakıttan alınan vergilerin en az yarıya düşürülmesi lazım ki esnaf, para kazanabilsin.''