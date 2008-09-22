Başkentte rock günleri

Başkent caz rüzgarına hazırlanıyor

Uluslararası 11. Rock Station Open Air Festivali, Ekim'de Ankaralılarla buluşacak. ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de 4-5 Ekimde düzenlenecek festivalde 7'si yabancı, 21 grup sahne alacak.Festivalde, "Air Fitar Yarışması"nın da yapılacağı ilk gün sırasıyla "Undertakers", "Deli Gömleği", "Roket", "Maskara", "Art Niyet", "One Bullet Left", "Black Tooth", "Hayko Cepkin", "Helldorado" ve "Caliban" adlı gruplar hayranlarının karşına çıkacak.İkinci gün sırasıyla "Kasatura", "Postmortem", "Astral Division", "Carnophage", "Magick", "Suicide", "Asena Özçetin", "Dew Scented", "Cenotaph", "Satarial" ve "Rage" adlı gruplar festivali renklendirecek.