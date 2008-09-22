T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Başkentte rock günleri

Ankaralılar 4-5 Ekim'de yedisi yabancı 21 grupla buluşacak.

22 Eylül 2008 03:00

Uluslararası 11. Rock Station Open Air Festivali, Ekim'de Ankaralılarla buluşacak.  ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de 4-5 Ekimde düzenlenecek festivalde 7'si yabancı, 21 grup sahne alacak.

Festivalde, "Air Fitar Yarışması"nın da yapılacağı ilk gün sırasıyla "Undertakers", "Deli Gömleği", "Roket", "Maskara", "Art Niyet", "One Bullet Left", "Black Tooth", "Hayko Cepkin", "Helldorado" ve "Caliban" adlı gruplar hayranlarının karşına çıkacak.

İkinci gün sırasıyla "Kasatura", "Postmortem", "Astral Division", "Carnophage", "Magick", "Suicide", "Asena Özçetin", "Dew Scented", "Cenotaph", "Satarial" ve "Rage" adlı gruplar festivali renklendirecek.

İlgili haberler:

Başkent caz rüzgarına hazırlanıyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24