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Yaşam

Başkentte rock fırtınası ANKARA (A.A)

24 Eylül 2011 04:00

-Başkentte rock fırtınası ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Çankaya Belediyesinin düzenlediği ve 3 gün sürecek ''4. Anki Rock Fest'' Ahlatlıbel Tesisleri'nde başladı.  Bu yılki festivalde, ''Orphaned Land'', ''Hayko Cepkin'', ''Kurban'', ''Ogün Sanlısoy'', ''Aylin Aslım'', ''Babazula'', ''Black Tooth'', ''Deja vu'', ''Gun Barrel'' ve ''Karakedi'' gibi yerli ve yabancı pek çok grup sahne alacak.  Festivalin müzik koordinatörü Tarkan Gürol, yaptığı açıklamada, havanın kapalı olmasına rağmen festivalin tahminlerin üzerinde seyircinin yoğun ilgisiyle başladığını söyledi.  Grupların sahne performanslarının çok iyi olduğunu dile getiren Gürol, ''Tahmin ediyorum ki bu yılın en çok konuşulan festivallerinden biri olacak. Yarın en az 5-6 bin seyirciyi alanımızda göreceğiz'' dedi.

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