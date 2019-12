-BAŞKENTTE RAMAZAN'A DOĞRU ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Ramazan ayına az bir süre kala tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da hazırlıklar devam ediyor. Ramazanın birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal kaynaşma ruhuyla yaşanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 26 farklı noktasında kurulacak iftar çadırlarında, her gün 12 bin kişiye en az 4 çeşit yemek sunulacak. Bu kapsamda Hüseyin Gazi Kültür Merkezi, Siteler girişi, AŞTİ, Güvenpark, Abdi İpekçi Parkı, Elvankent Gimsa Market arkası, Gençlik Parkı Tren Garı önü, Kuyubaşı Gökçek Parkı, Gazino otobüs hareket noktası, Pursaklar merkez, Akdere M. Ali Altun Parkı yanı, Abidinpaşa Makro Market yanı, Elmadağ merkez, Sincan Lale Meydanı, OSTİM Metro İstasyonu yanı, Demetevler Onkoloji Hastanesi Metro Durağı Otoparkı, Şentepe son duraktaki pazar yeri, Gölbaşı merkez, Akyurt'ta belediye binası yanı, Çubuk Atatürk Parkı yanı, Kalecik Belediyesi İşhanı, Kazan Belediyesi yanı, Bala Pazar Yeri, Hacı Bayram Camisi önü, Gençlik Parkı içi ve Beşevler Metro İstasyonu girişine iftar çadırları kurulacak. Ramazan süresince Gençlik Parkı'nda düzenlenecek olan etkinliklerde ise ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra, şiir dinletileri, edebiyat ve fikir sohbetleri, tiyatro oyunları, mehter konserleri, Karagöz-Hacivat, Aşuk-Maşuk, Orta Oyunu, Meddah gibi geleneksel temaşa sanatları, hediyeli yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlenecek. Bu arada vatandaşlar, parktaki ramazan eğlencelerinde 360 derece açılı, 3 boyutlu planetaryum (gezegen evi) küresinde özel efektli uzay seyri imkanı yakalayacak. Ankaralılar için ramazan süresince kentin değişik noktalarından Gençlik Parkı'na her gün ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. -ALTINDAĞ- Altındağ Belediyesi ramazan etkinliklerini Ankara'nın en önemli sembollerinden biri olan Hamamönü'nde gerçekleştirecek. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kurulacak stantların dileyen esnafa tahsis edileceğini belirterek, stantlarda bakır, gümüş işleme gibi geleneksel el sanatlarının yanısıra Altındağlı kadınların yaptıkları birçok ürünün tarihi Hamamönü sokaklarında satışa sunulacağını aktardı. Tiryaki, ramazan süresince şiir ve edebiyat dünyasının seçkin isimlerinin ilçede ağırlanacağını kaydederek, bu yıl kurulacak iki sahnede tasavvuf müziğinin yanısıra Türk sanat ve halk müziği sanatçılarının da konserler vereceğini söyledi. Sanat Sokağı'nda inşaatı tamamlanan açık hava sinemasında ramazan süresince her akşam Türk sinemasına damgasını vuran önemli yapımların gösterileceğini ifade eden Tiryaki, Hamamönü Sarıkadı Sokak'taki ''El Ürünleri Pazarı''nın da ramazan akşamlarında gezilebileceğini kaydetti. -ÇANKAYA- Çankaya Belediyesi, ramazan süresince ''Çankaya Yazı'' adı altında düzenleyeceği etkinliklerle başkentlileri müzik ve sinemayla buluşturacak. Sakarya Caddesi'nde gerçekleşecek müzik dinletilerinin yanı sıra sanatçı Erdal Erzincan 20 ağustosta Balgat'ta konser verecek. 15-22 ağustos tarihleri arasında ise Bademlidere, Cevizlidere ve Sakarya mahallelerinde de Toplumsal Dayanışma Merkezi (TODAM) Sanat Festivali gerçekleştirilecek. Bu arada Sakarya Caddesi'nin yaya bölgesindeki sinema gösterimlerinde, 4 eylüle kadar her hafta cuma ve cumartesi akşamları Yeşilçam klasikleri ücretsiz izlenebilecek. -MAMAK- Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği ramazanda çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, Pazaralanı'nda her akşam Hacivat-Karagöz, meddah, palyaço, kukla, ilizyon gösterileri yapılacağını söyledi. Vatandaşların nostalji tadında bir ramazan geçirme fırsatı bulacağını ifade eden Akgül, Kent Tiyatrosu'nca hazırlanan ''Vay Başımıza Gelenler'' adlı orta oyununun ücretsiz izlenebileceğini ifade ederek, geçmişin izlerini taşıyacak eğlencelerin Mamaklılara farklı bir ramazan yaşatacağını vurguladı. Akgül, sema gösterinin yanı sıra Türk sanat ve tasavvuf müziği konserlerinin de yer alacağı etkinliklerde, çocuklara da şapka ve balon gibi çeşitli hediyeler dağıtacağını sözlerine ekledi. -YENİMAHALLE- Yenimahalle Belediyesi de Batıkent, Demetevler ve ilçe merkezinde kuracağı çadırlarda yaklaşık 100 bin kişiye iftar yemeği hedefliyor. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, geçen yıl 55 bin kişiye iftar yemeği verdiklerini hatırlatarak, bu yıl daha çok kişiye ulaşılmanın hedeflendiğini kaydetti. Kurulacak çadırların çevresinde inşa edilecek ''Ramazan Sokağı''nda eski Ankara evlerinin olacağını ve her akşam burada düzenlenecek konserlerle vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatacaklarını anlatan Yaşar, tiyatro, kukla ve semazen gösterilerinin yanı sıra geleneksel yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışları için de stantlar yer alacağını bildirdi. Yaşar, Ramazan Sokağı'nda çocuklar için de sirk gösterilerinin düzenleneceği bilgisini verdi. -ETİMESGUT- Etimesgut Belediyesi ise belediye hizmet binası yanına kurulacak iftar çadırında her akşam 1600 kişiye sıcak yemek verecek. Bunun yanısıra Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bir aylık gıda yardımı yapılacak. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, engelliler, siyasi parti temsilcileri, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin iftar programlarında kucaklaşacağını söyledi. - SİNCAN - Sincan'da, Lale Meydanı, Temelli Belediye Düğün Salonu ve Yenikent Meydanı'nda kurulacak festival alanında şiir dinletileri, edebiyat ve fikir sohbetleri, tiyatro oyunları, mehter konserleri, Karagöz-Hacivat, geleneksel temaşa sanatları ve birbirinden renkli gösteriler yer alacak.