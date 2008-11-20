Başkentte Puccini rüzgarı

İtalyan operasının en önemli bestecilerinden Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" operası, 26 Kasımda izleyiciyle buluşacak.



Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin (ADOB) yeni eserinin librettosu (eser metni), Leoncavallo, Oliva, Praga, Giocosa, Illica ve Ricordi'nin imzasını taşıyor. ADOB Başrejisörü Murat Göksu'nun sahneye koyduğu yapıtta orkestrayı Tulio Gagliardo Varas ile Alessandro Cedrone dönüşümlü olarak yönetecek. Dekorunu Nihat Kahraman'ın, kostümlerini Gazal Erten'in hazırladığı eserin ışık düzeni Fuat Gök'e ait. Yapıtta, Manon Lescaut'u Nilgün Akkerman, Şule Köken ile Reyhan Görbil, Lescaut'u ise Arda Aktar ile Serhat Konukman dönüşümlü olarak canlandıracak. Eserde, diğer rollerde Enrique Ferrer, Efe Kışlalı, Sabri Karabudak, Mithat Karakelle, Murat Karahan, Barış Yanç, Haser Tek, Volkan Şen, Umut Kosman, Cem Akyüz, Murat Akan ve Okan Başel yer alıyor.



İspanyol Elçiliği katkılarıyla Bilkent Senfoni Orkestrası



Bilkent Senfoni Orkestrası, İspanyol bestecilerin eserlerinden oluşan programla yarın izleyici karşısına çıkacak. Bilkent Konser Salonu'nun evsahipliği yapacağı konser, Türkiye-İspanya diplomatik ilişkilerinin 225. yılı nedeniyle İspanya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlendi. Orkestrayı Şef Ernest Martinez Izquierdo'nun yöneteceği konserin solisti gitar sanatçısı Marco Socias. Konserde, Manuel de Falla'nın "La Vida Breve" adlı eseri, "Üç Köşeli Şapka Suiti", Rodrigo'nun "Concierto de Aranjuez" ve Turina'nın "Danzas Fantasticas" isimli eserleri yorumlanacak.