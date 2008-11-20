T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Başkentte Puccini rüzgarı

İtalyan operasının en önemli bestecilerinden Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" operası, 26 Kasımda izleyiciyle buluşacak.

20 Kasım 2008 02:00

İtalyan operasının en önemli bestecilerinden Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" operası, 26 Kasımda izleyiciyle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin (ADOB) yeni eserinin librettosu (eser metni), Leoncavallo, Oliva, Praga, Giocosa, Illica ve Ricordi'nin imzasını taşıyor. ADOB Başrejisörü Murat Göksu'nun sahneye koyduğu yapıtta orkestrayı Tulio Gagliardo Varas ile Alessandro Cedrone dönüşümlü olarak yönetecek. Dekorunu Nihat Kahraman'ın, kostümlerini Gazal Erten'in hazırladığı eserin ışık düzeni Fuat Gök'e ait. Yapıtta, Manon Lescaut'u Nilgün Akkerman, Şule Köken ile Reyhan Görbil, Lescaut'u ise Arda Aktar ile Serhat Konukman dönüşümlü olarak canlandıracak. Eserde, diğer rollerde Enrique Ferrer, Efe Kışlalı, Sabri Karabudak, Mithat Karakelle, Murat Karahan, Barış Yanç, Haser Tek, Volkan Şen, Umut Kosman, Cem Akyüz, Murat Akan ve Okan Başel yer alıyor.

İspanyol Elçiliği katkılarıyla Bilkent Senfoni Orkestrası

Bilkent Senfoni Orkestrası, İspanyol bestecilerin eserlerinden oluşan programla yarın izleyici karşısına çıkacak. Bilkent Konser Salonu'nun evsahipliği yapacağı konser, Türkiye-İspanya diplomatik ilişkilerinin 225. yılı nedeniyle İspanya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlendi. Orkestrayı Şef Ernest Martinez Izquierdo'nun yöneteceği konserin solisti gitar sanatçısı Marco Socias. Konserde, Manuel de Falla'nın "La Vida Breve" adlı eseri, "Üç Köşeli Şapka Suiti", Rodrigo'nun "Concierto de Aranjuez" ve Turina'nın "Danzas Fantasticas" isimli eserleri yorumlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24