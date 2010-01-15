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Yaşam

Başkent'te PTT soygunu

15 Ocak 2010 22:31

PTT'nin İlker şubesine giren silahlı 3 soyguncu yaklaşık 4 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, mesai bitimine yakın PTT şubesine giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale getirdi. Alarmı devre dışı bırakan zanlılar, daha sonra veznedeki yaklaşık 4 bin 500 lirayı alarak çalıntı olduğu bildirilen bir otomobil ile bölgeden uzaklaştı.

Zanlıların soygunu pompalı tüfek ve tabanca ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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