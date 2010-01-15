Başkent'te PTT soygunu

PTT'nin İlker şubesine giren silahlı 3 soyguncu yaklaşık 4 bin 500 lirayı alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, mesai bitimine yakın PTT şubesine giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale getirdi. Alarmı devre dışı bırakan zanlılar, daha sonra veznedeki yaklaşık 4 bin 500 lirayı alarak çalıntı olduğu bildirilen bir otomobil ile bölgeden uzaklaştı.



Zanlıların soygunu pompalı tüfek ve tabanca ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.