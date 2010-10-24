-BAŞKENTTE PROVA NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPANACAK ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin provaları ve geçit töreni nedeniyle 25, 27 ve 29 Ekimde Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle 25 Ekim Pazartesi ve 27 Ekim Çarşamba günleri, Hipodrom Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul yolu Yenimahalle Köprüsü'ne kadar gidiş yönü, 10.30-11.45 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Konya yolunun Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağı'ndan, Konya yolu istikameti Çiftlik Kavşağı arasındaki bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'ndan, Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümü 08.30-14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Tören kıtalarının ve öğrencilerin araçlardan indirilip AKM tören alanına geçişlerinde ve tören sonunda alandan çıkışları sırasında, İstanbul Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na kadar olan bölümünde de 08.30-14.00 saatleri arasında trafik kontrollü olarak sağlanacak. 29 Ekim Cuma günü 08.30-14.00 saatleri arasında AKM alanındaki kutlama törenleri dolayısıyla Hipodrom Caddesi'nin, İstanbul yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümü ve Konya yolunun, Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya yolu Çiftlik Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümünün Tandoğan istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünün İstanbul Caddesi istikameti, tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. 29 Ekim'de Anıtkabir'de yapılacak tören nedeniyle saat 07.30'dan törenin sonuna kadar Gençlik Caddesi Tandoğan Kavşağı'ndan geliş istikameti ile Akdeniz Caddesi Gençlik Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu tarihlerde İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin, Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan, Kızılay istikametine gidecek sürücülerin, Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan, Çankaya istikametine gidecek sürücülerin de Gimat Kavşağı-Anadolu bulvarı- Eskişehir yolu- Konya yolu- Çetin Emeç Bulvarı- Hoşdere Caddesi güzergahını kullanmaları gerekiyor. Samsun yolundan Konya yoluna gidecek sürücüler, Akköprü Kavşağı- İstanbul yolu- Gimat Kavşağı- Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan, Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin, Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu güzergahını kullanabilecekler. Konya yolundan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin, Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den İstanbul yoluna gidecek sürücülerin, Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, Keçiören'den şehir merkezi istikametine gidecek sürücülerin de Fatih Caddesi-İrfanBaşbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanmaları gerekiyor.