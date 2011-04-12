T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BAŞKENTTE OTOBÜS SERVİSLERİ GERİ GELİYOR ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 01:53

-BAŞKENTTE OTOBÜS SERVİSLERİ GERİ GELİYOR ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına, şehir merkezinde servis çalıştırabilmesi için güzergah izin belgesi verilmesini kararlaştırdı.  Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AŞTİ'deki servis araçlarına güzergah izin belgesi verilmesine ilişkin başkanlık yazısı okundu.  Ölmez,  AŞTİ'de ücretsiz müşteri servisi çalıştırma talebinde bulunan firmalara, minibüs tipi araçlar için 500 tam bilet, midibüs tipi araçlar için 1000 tam bilet, otobüs tipi araçlar için ise bin 500 tam bilet karşılığında EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenecek güzergahlarda taşımacılık yapmak üzere izin belgesi verilmesi ve bir yıl içinde üç kez güzergaha uymayanların izin belgelerinin iptal edilmesi teklifini oylamaya sundu.  Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.  Meclis toplantısında ayrıca Ankara'nın EXPO 2020 adaylığı ve 1'inci Dünya Çocuk Oyunları'nın tanıtımı için etkinlikler yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi, broşür, billboard, televizyon, radyo, dergi, gazete ve internet gibi kanallarla tanıtım ve duyuru yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı yetkili kılındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24