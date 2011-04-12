-BAŞKENTTE OTOBÜS SERVİSLERİ GERİ GELİYOR ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına, şehir merkezinde servis çalıştırabilmesi için güzergah izin belgesi verilmesini kararlaştırdı. Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AŞTİ'deki servis araçlarına güzergah izin belgesi verilmesine ilişkin başkanlık yazısı okundu. Ölmez, AŞTİ'de ücretsiz müşteri servisi çalıştırma talebinde bulunan firmalara, minibüs tipi araçlar için 500 tam bilet, midibüs tipi araçlar için 1000 tam bilet, otobüs tipi araçlar için ise bin 500 tam bilet karşılığında EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenecek güzergahlarda taşımacılık yapmak üzere izin belgesi verilmesi ve bir yıl içinde üç kez güzergaha uymayanların izin belgelerinin iptal edilmesi teklifini oylamaya sundu. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında ayrıca Ankara'nın EXPO 2020 adaylığı ve 1'inci Dünya Çocuk Oyunları'nın tanıtımı için etkinlikler yapılması, organizasyonlar düzenlenmesi, broşür, billboard, televizyon, radyo, dergi, gazete ve internet gibi kanallarla tanıtım ve duyuru yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı yetkili kılındı.