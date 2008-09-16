Başkentte öğretmen krizi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu’nda öğretmen krizi yaşanıyor. Okullar, geçen hafta başlamasına karşın, bir sınıfta hala öğretmen bulunmaması nedeniyle 50 kadar öğrenci okula gitmiyor.



Eğitim-öğretim yılının 8 Eylül’de başlamasına karşın Başkent Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu’nda, bir 3. sınıfta hala öğretmen bulunmuyor. Öğretmenin bulunmaması nedeniyle öğrenciler bir haftadadır okula gitmezken, öğretmen sorununun da ne zaman çözüleceği hala bilinmiyor.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı bahçe içerisinde olan okulumuzda öğretmen sıkıntısı yaşandığına işaret ederek, “Çocuklarımız bir haftadır okula gitmiyor. Ve aradan bir haftadan uzun bir süre geçmesine karşın öğretmen yok. Yaklaşık 50 veli bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik ama İlçe Milli Eğitim Müdürü oyalayarak zaman geçiriyor. Öğretmen isteği yazısının gönderildiğini söylüyorlar ama hala bir gelişme şok. Türkiye’nin başkenti Ankara’nın göbeğinde böyle oluyorsa, başka illerde neler olur” dediler.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan bir okul yöneticisi, sadece bir sınıfta öğretmen olmadığını, öğretmen isteğinin iletildiğini ve gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi. Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu’nun çok başarılı bir okul olduğuna işaret eden yetkililer, “Çocukların ortalıkta olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Öyle bir durum olması halinde nöbetçi öğretmenlerimiz de görevlerini yerine getirir” dediler. Okul yönetimi de öğretmen ihtiyacının en kısa sürede giderilmesini beklediklerini kaydetti.



Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili bir açıklamada bulunmaktan kaçınırken, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karaman, telefonlarımıza çıkmaktan kaçındı.

